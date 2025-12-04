Giornale di Brescia
Stafford crea il Timberland Continuation Fund, del valore di 1,2 miliardi di dollari

AA

Stafford Capital Partners ("Stafford") oggi ha annunciato la creazione di un veicolo di continuazione del valore di 1,2 miliardi di dollari, lo Stafford International Timberland Continuation Fund (il Fondo di continuazione o il Fondo), che rappresenta una pietra miliare nella solida gestione strategica dell'azienda per quanto riguarda i suoi beni forestali.

Il Fondo di continuazione rappresenta un "roll-up" di tre dei fondi principali già esistenti di Stafford in ambito forestale, i fondi Stafford International Timberland VI, VII e VIII, in un nuovo fondo perpetuo comprensivo di 74 beni forestali fondamentali di qualità elevata.

