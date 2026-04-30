SS&C presenta WorkHQ e potenzia l'automazione degli agenti aziendali
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Un libro che riflette sulla voglia di lavorare dei giovani, oltre stereotipi e luoghi comuniSCOPRI DI PIÙ
Abbonati a partire da 6,99€SCOPRI DI PIÙ
Il volume che racconta storia, tecnica e gusto delle birre del nostro territorioSCOPRI DI PIÙ