Business Wire

SS&C amplia le capacità di gestione dei patrimoni europei con una nuova licenza MiFID in Irlanda

SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) oggi ha annunciato l'espansione significativa della sua attività europea di gestione con la creazione di SS&C Wealth Services Europe Ltd. L'azienda ha ricevuto l'autorizzazione in conformità con la Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID) dalla Central Bank of Ireland .

La licenza rafforza la capacità di SS&C di servire il settore della gestione patrimoniale nell'UE. La società ora è in grado di fornire tutta la sua suite di soluzioni di gestione patrimoniale abilitate dalla tecnologia direttamente dall'Irlanda.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Brian Schell
Direttore finanziario
SS&C Technologies
Tel: +1-816-642-0915
Email: InvestorRelations@sscinc.com

Justine Stone
Relazioni con gli investitori
SS&C Technologies
Tel: +1-212-367-4705
Email: InvestorRelations@sscinc.com

Contatti per i media
Breanna King
Prosek Partners
Email : pro-SSC@prosek.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

