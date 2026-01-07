Giornale di Brescia
SPIE, la società internazionale per l'ottica e la fotonica, annuncia i nuovi Fellow del 2026

SPIE, la società internazionale per l'ottica e la fotonica , accoglie 40 membri come suoi nuovi Fellow nel gruppo del 2026. Tali membri vanno a unirsi agli altri colleghi Fellow della società nel riconoscimento per i loro eccezionali successi tecnici, nonché per il loro importante servizio nell'ambito della comunità di ottica e fotonica e alla SPIE. I Fellow sono membri della società che hanno contribuito in modo importante nell'ambito scientifico e tecnico nei campi multidisciplinari di ottica, fotonica e imaging. Dalla fondazione della società nel 1955, più di 1.800 membri della SPIE sono stati nominati Fellow.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260106372123/it/

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Lindsey McGuirk
lindseym@spie.org
+1 360 685 5525
@spie.org



