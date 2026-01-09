Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

SPIE, la società internazionale di ottica e fotonica, annuncia i nomi dei premiati con i riconoscimenti della società per il 2026

AA

Oggi l’apposito comitato SPIE, la società internazionale di ottica e fotonica , ha annunciato i nomi dei premiati con i suoi prestigiosi riconoscimenti annuali . Questi riconoscimenti attestano progressi trasformativi in diversi ambiti professionali – medicina, astronomia, litografia, metrologia ottica, progettazione ottica e leadership nella community – e vengono conferiti sia per risultati tecnici sia per il servizio dedicato a SPIE e il sostegno alla sua missione istituzionale.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260108054975/it/

SPIE, the international society for optics and photonics, awarded their Gold Medal to Maryellen Giger (pictured here with her team) for pioneering work in computer-aided diagnosis and image analysis/AI, significant impact on clinical translation, and supporting the next generation of medical-imaging scientists and the SPIE community.

SPIE, the international society for optics and photonics, awarded their Gold Medal to Maryellen Giger (pictured here with her team) for pioneering work in computer-aided diagnosis and image analysis/AI, significant impact on clinical translation, and supporting the next generation of medical-imaging scientists and the SPIE community.

Medaglia d’oro SPIE: Maryellen Giger
Per il lavoro pionieristico nella diagnosi assistita da computer e nell’analisi delle immagini/IA, per il significativo impatto sulla traduzione clinica e per il supporto alla nuova generazione di scienziati dell’imaging medico e alla community SPIE.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Lindsey McGuirk
Direttrice pubbliche relazioni
lindseym@spie.org
+1 360 685 5443
@spie.org



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario