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spektr raccoglie 20 milioni di dollari in un finanziamento di serie A per eliminare il lavoro di conformità manuale nei servizi finanziari

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spektr, la società con sede a Copenhagen impegnata a realizzare l'infrastruttura dell'intelligenza artificiale per la conformità nel settore dei servizi finanziari, ha annunciato oggi di aver raccolto 20 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie A guidato da NEA, con la partecipazione di investitori esistenti tra cui Northzone, Seedcamp e PSV Tech. I nuovi fondi saranno utilizzati per espandere la piattaforma di intelligenza artificiale di spektr e accelerarne l'adozione presso gli istituti finanziari di tutto il mondo.

I team della conformità oggi passano ancora un numero smisurato di ore a esaminare manualmente documenti aziendali, mappare le strutture di proprietà, controllare siti web e redigere le motivazioni dei rischi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

communications@spektr.com

marketing@nea.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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