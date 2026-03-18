Speech Processing Solutions lancia Philips SpeechLive Health, un assistente AI creato per la moderna documentazione clinica

Speech Processing Solutions, il leader globale nelle soluzioni professionali di dettatura e riconoscimento vocale vendute con il marchio Philips, oggi ha annunciato il prossimo lancio nell'aprile 2026 di Philips SpeechLive Health AI Assistant, un assistente per documentazioni cliniche basato sull'AI progettato per professionisti sanitari in vari contesti terapeutici. Questa soluzione riduce l'onere amministrativo, semplifica la documentazione e migliora le esperienze degli operatori sanitari e dei pazienti.

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Philips SpeechLive Health AI Assistant turns clinical conversations into structured documentation, helping reduce administrative workload and create more time for patient care.

Creato appositamente per i flussi di lavoro delle documentazioni cliniche

Il carico di lavoro clinico rimane un'importante sfida in ambito sanitario.

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Speech Processing Solutions

Alice Elt, Manager, Contenuti e PR

Email: alice.elt@speech.com

Web: www.speechlive.com | www.philips.com/dictation





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