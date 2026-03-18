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Speech Processing Solutions lancia Philips SpeechLive Health, un assistente AI creato per la moderna documentazione clinica

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Speech Processing Solutions, il leader globale nelle soluzioni professionali di dettatura e riconoscimento vocale vendute con il marchio Philips, oggi ha annunciato il prossimo lancio nell'aprile 2026 di Philips SpeechLive Health AI Assistant, un assistente per documentazioni cliniche basato sull'AI progettato per professionisti sanitari in vari contesti terapeutici. Questa soluzione riduce l'onere amministrativo, semplifica la documentazione e migliora le esperienze degli operatori sanitari e dei pazienti.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260317995446/it/

Philips SpeechLive Health AI Assistant turns clinical conversations into structured documentation, helping reduce administrative workload and create more time for patient care.

Philips SpeechLive Health AI Assistant turns clinical conversations into structured documentation, helping reduce administrative workload and create more time for patient care.

Creato appositamente per i flussi di lavoro delle documentazioni cliniche

Il carico di lavoro clinico rimane un'importante sfida in ambito sanitario.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per la stampa:
Speech Processing Solutions
Alice Elt, Manager, Contenuti e PR
Email: alice.elt@speech.com
Web: www.speechlive.com | www.philips.com/dictation



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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