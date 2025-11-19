Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Spatial annuncia Release 2026 1.0: potenziamento della traduzione CAD, semplificazione dei modelli e preparazione del mesh

AA

Spatial Corp., il fornitore leader di kit per lo sviluppo di software per soluzioni di progettazione, produzione e ingegneria e una controllata di Dassault Systèmes, oggi ha annunciato Release 2026 1.0 e aggiornamenti in varie linee di prodotti, riaffermando il suo impegno a fornire soluzioni innovative.

Release 2026 1.0 offre importanti miglioramenti su SDK di Spatial, potenziando la traduzione CAD, la preparazione dei dati e i flussi di lavoro di meshing. 3D InterOp aggiunge il supporto esteso ai formati PMI, MBD e CAD, mentre Hidden Body Removal (HBR) ora si estende alle traduzioni basate su Parasolid.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Spatial Corp - Contatto per la stampa
Feriel JEDIDI DUPONT
+33 1 6162 8201
Feriel.JEDIDI@3ds.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario