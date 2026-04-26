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Spatial annuncia il Release 2026 1.0.1: nuovi miglioramenti in ambito di 3D InterOp, Data Prep, Meshing, e 3D Modeling SDK

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Spatial Corp. , il fornitore principale di kit per lo sviluppo di software per soluzioni di progettazione, produzione e ingegneria, nonché una controllata di Dassault Systèmes, oggi ha annunciato nuovi miglioramenti in diverse delle sue linee di prodotti. Questi aggiornamenti rafforzano ulteriormente l'impegno di Spatial a fornire soluzioni altamente performanti che ottimizzano l'interoperabilità, la preparazione dei dati e i flussi di lavoro di modellazione all'avanguardia.

Progettati per migliorare l'efficienza e la solidità nei processi di conversione CAD, modellazione, mesh e simulazione, gli ultimi aggiornamenti introducono un supporto ampliato del formato, migliore gestione del PMI e nuove capacità per l'elaborazione di geometrie complesse.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Spatial Corp - Contatto per la stampa
Feriel JEDIDI DUPONT
+33 1 6162 8201
Feriel.JEDIDI@3ds.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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