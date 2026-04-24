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Sovereign AI per il mondo: Cohere e Aleph Alpha formeranno un centro di intelligenza artificiale globale, mentre le nazioni e le imprese esigono il controllo sulla loro tecnologia

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Cohere e Aleph Alpha, due fornitori di IA sovrana per governi e industrie regolamentate, oggi annunciato il piano di unire le forze. Questa alleanza transatlantica unirebbe le dimensioni globali dell'IA di Cohere e la solida eccellenza della ricerca di Aleph Alpha e le profonde relazioni istituzionali, creando un leader nel campo dell'intelligenza artificiale competitivo a livello mondiale con il supporto dei propri ecosistemi canadesi e tedeschi. L'iniziativa riflette una visione condivisa: fornire al mondo un'alternativa sovrana indipendente, di livello aziendale in un'epoca di crescente attenzione all'IA e per garantire che le organizzazioni non debbano rinunciare al controllo del proprio stack di IA.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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