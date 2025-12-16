Sono aperte le candidature per il 5° ciclo del Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Water Award

Sua Eccellenza Saeed Mohammed Al Tayer, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Water Aid Foundation degli Emirati Arabi Uniti (Suqia UAE) , ha annunciato l'apertura delle candidature per il 5 ° ciclo del Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Water Award, che mette in palio un milione di dollari in premi. Il premio mira a favorire lo sviluppo di soluzioni innovative e alimentate da energia pulita per la produzione, la distribuzione, lo stoccaggio, la desalinizzazione e la purificazione dell'acqua, sostenendo gli sforzi globali per la sostenibilità.

HE Saeed Mohammed Al Tayer, Chairman of the Board of Trustees of the UAE Water Aid Foundation (Suqia UAE) - (Photo: AETOSWire)

"Fin dalla sua istituzione, Suqia UAE, lanciata da Sua Altezza lo Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vicepresidente e Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti e Sovrano di Dubai, ha fornito acqua pulita a quasi 15 milioni di persone in 37 Paesi in tutto il mondo attraverso lo sviluppo sostenibile e progetti umanitari. Inoltre, Suqia UAE, sotto l'egida delle Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives e attraverso il Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Water Award, continua a motivare gli innovatori e i ricercatori di tutto il mondo a sviluppare soluzioni pratiche e sostenibili per affrontare la crisi della scarsità d'acqua, che rimane una delle sfide umanitarie e di sviluppo più importanti. I rapporti delle Nazioni Unite indicano che circa 2,2 miliardi di persone in tutto il mondo non hanno ancora accesso a servizi di acqua potabile gestiti in modo sicuro e che circa il 10% della popolazione mondiale vive in paesi che soffrono di stress idrico elevato o critico", ha dichiarato Al Tayer .

"Invito le università, i centri di ricerca, le aziende, le organizzazioni e gli innovatori di tutto il mondo a partecipare in modo che, insieme, possiamo contribuire a fornire acqua pulita alle comunità più bisognose", ha aggiunto Al Tayer .

Mohammed Al Shamsi, Direttore esecutivo ad interim di Suqia UAE , ha dichiarato che il premio ha ricevuto centinaia di candidature in quattro cicli, premiando 43 innovatori provenienti da 26 paesi per le loro tecnologie idriche pionieristiche, accessibili e sostenibili.

Premi per un totale di 1 milione di dollari

Il premio comprende quattro categorie principali: l'Innovative Projects Award, che include il Large Projects Award e lo Small Projects Award, l'Innovative Research and Development Award, che include il National Institutions Award e l'International Institutions Award, l'Innovative Individual Award, che include il Distinguished Researcher Award e lo Youth Award, e l'Innovative Crisis Solutions Award.

Le candidature sono aperte fino al 30 aprile 2026 tramite il sito web www.mbrwateraward.ae/awards . È possibile inviare richieste di informazioni all'indirizzo award@suqia.ae .

