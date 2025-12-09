SonicEdge e Earfab collaborano per plasmare il futuro dell'acustica personalizzata e del benessere dell'udito

SonicEdge, azienda pioniera nell'innovazione micro-acustica, oggi ha annunciato una collaborazione strategica con Earfab, l'innovatore della tecnologia uditiva personalizzata, per sviluppare congiuntamente una nuova generazione di soluzioni audio personalizzate che abbinano comodità, precisione e sicurezza acustica.

Riunendo la tecnologia MEMS ad alte prestazioni degli auricolari nel chip di SonicEdge con i gommini auricolari adattabili di Earfab, realizzati con l'esclusiva piattaforma di scansione 3D con smartphone earfabSCAN, la collaborazione offre la prima esperienza unica nel suo genere che ridefinisce le prestazioni degli auricolari interni. La soluzione congiunta offre un perfetto sigillo acustico per una fedeltà sonora superiore, una migliore cancellazione attiva del rumore e una comodità di ascolto a lungo termine, senza compromettere la salute dell'udito.

