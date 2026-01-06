SonicEdge annuncia una collaborazione per l'integrazione dei semiconduttori al CES 2026 mentre aumenta l'adozione industriale della tecnologia degli ultrasuoni microfocalizzati

SonicEdge , un pioniere nell'innovazione micro-acustica, ha annunciato oggi al CES 2026 una nuova partnership strategica con un produttore di semiconduttori leader globale per integrare la sua proprietà intellettuale di ultrasuoni microfocalizzati direttamente in chipset audio di nuova generazione. Il chipset audio alimenterà in modo nativo gli speaker a ultrasuoni microfocalizzati di SonicEdge. Si prevede che facciano seguito altre importanti aziende produttrici di chip, mentre l'industria riconosce gli ultrasuoni microfocalizzati come la tecnologia che rende possibili i dispositivi ascoltabili e indossabili basati sull'IA.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260106978812/it/

SonicEdge showcases latest technology advances to customers and partners at CES 2026

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260106978812/it/

Per interviste con i media e informazioni per gli analisti, contattare:

Brynne Hitten, ThoughtLDR a sonicedge@thoughtldr.com / +1 (917) 525-9069





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire