SonicEdge annuncia una collaborazione per l'integrazione dei semiconduttori al CES 2026 mentre aumenta l'adozione industriale della tecnologia degli ultrasuoni microfocalizzati

AA

SonicEdge , un pioniere nell'innovazione micro-acustica, ha annunciato oggi al CES 2026 una nuova partnership strategica con un produttore di semiconduttori leader globale per integrare la sua proprietà intellettuale di ultrasuoni microfocalizzati direttamente in chipset audio di nuova generazione. Il chipset audio alimenterà in modo nativo gli speaker a ultrasuoni microfocalizzati di SonicEdge. Si prevede che facciano seguito altre importanti aziende produttrici di chip, mentre l'industria riconosce gli ultrasuoni microfocalizzati come la tecnologia che rende possibili i dispositivi ascoltabili e indossabili basati sull'IA.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260106978812/it/

SonicEdge showcases latest technology advances to customers and partners at CES 2026

Per interviste con i media e informazioni per gli analisti, contattare:
Brynne Hitten, ThoughtLDR a sonicedge@thoughtldr.com / +1 (917) 525-9069



