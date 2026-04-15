SOLUM riceve due Red Dot Award per il design di prodotto per le sue soluzioni di comunicazione a scaffale e in-store

SOLUM (KOSPI: 248070) ha ricevuto il Red Dot Award: Product Design per Newton Core+ e Newton E-Paper 32”, due prodotti riconosciuti per la loro capacità di rispondere alle principali esigenze del retail in termini di funzionalità, qualità del design, facilità d’uso e responsabilità.

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I Red Dot Product Design Awards 2026 premiano Newton Core+ e Newton E-Paper 32” (Immagine: SOLUM)

In un contesto in cui i retailer attribuiscono crescente importanza a soluzioni che supportino la presentazione in negozio, la facilità d’uso operativa e l’affidabilità nel lungo periodo, questi riconoscimenti valorizzano due prodotti sviluppati proprio attorno a tali priorità. Newton Core+ e Newton E-Paper 32” rappresentano un approccio alla tecnologia retail modellato sulle esigenze concrete del punto vendita, dove coerenza visiva, usabilità quotidiana e prestazioni affidabili fanno davvero la differenza.

Newton Core+: design premium a scaffale, pensato per resistere all’uso quotidiano nel retail

Per Newton Core+, il riconoscimento premia un prodotto progettato per alzare il livello dell’etichetta elettronica da scaffale (ESL) di uso quotidiano. Nel retail, il bordo scaffale sta diventando un elemento sempre più visibile del design del negozio, e alle ESL viene richiesto sempre più spesso di coniugare semplicità d’uso e robustezza adeguata alle operazioni di tutti i giorni.

Newton Core+ risponde a questa esigenza combinando una presentazione a scaffale più sottile e raffinata con la resistenza necessaria per l’operatività quotidiana. Il profilo slim e la cornice stretta contribuiscono a un aspetto più pulito e uniforme, mentre la superficie frontale antiriflesso favorisce una leggibilità chiara in diverse condizioni di illuminazione. La struttura con finestra protettiva aiuta inoltre l’etichetta a resistere meglio a contatti e urti in ambienti retail particolarmente impegnativi. Il risultato è una soluzione che unisce qualità visiva a scaffale e affidabilità nelle implementazioni su larga scala

Newton E-Paper 32”: la comunicazione in-store di grande formato oltre la carta

Per Newton E-Paper 32”, il premio riconosce un prodotto progettato per offrire ai retailer un’alternativa più flessibile e sostenibile alla comunicazione cartacea di grande formato. Nei negozi, la segnaletica cartacea comporta spesso ristampe, sostituzioni e smaltimento continui, mentre Newton E-Paper 32” è stato sviluppato per ridurre questo onere grazie al funzionamento a bassissimo consumo energetico e all’alimentazione a batteria.

Con uno spessore di 16,4 mm e un peso di 2,3 kg, il display è progettato per integrarsi più facilmente in un’ampia varietà di contesti retail. Le opzioni di installazione — tra cui fissaggio con ventosa, sospensione, montaggio VESA e utilizzo con cavalletto — consentono di adattarsi a diversi layout e necessità di comunicazione, mentre il pacco batteria estraibile collocato nella parte inferiore semplifica la manutenzione, anche in installazioni rialzate. Con un aggiornamento al giorno, Newton E-Paper 32” può offrire fino a 400 giorni¹ di utilizzo, proponendo ai retailer un modo pratico per superare la carta con maggiore flessibilità e minore complessità operativa continuativa.

Nel retail, un buon design di prodotto sta diventando un requisito per il rollout

Con l’espansione del passaggio dalla comunicazione cartacea ad ambienti di negozio più connessi, alle tecnologie in-store viene richiesto sempre più spesso di garantire usabilità, qualità visiva, durabilità e sostenibilità. Newton Core+ e Newton E-Paper 32” riflettono chiaramente questa direzione e rafforzano il ruolo più ampio di SOLUM come partner per la trasformazione digitale del retail.

“SOLUM supporta i retailer attraverso un ampio portafoglio di soluzioni e partnership, continuando al tempo stesso a rafforzare la competitività dei propri prodotti grazie a solide capacità di Ricerca e Sviluppo”, ha dichiarato [Nome], [Titolo] di SOLUM. “Questi premi riflettono questa solidità, e continueremo a far evolvere la nostra base di prodotto in linea con la prossima fase della trasformazione del retail.”

¹ I risultati si basano su test interni e possono variare a seconda delle condizioni e degli scenari di utilizzo.

Informazioni su SOLUM

Fondata nel 2015 in seguito alla scissione da Samsung Electro‑Mechanics, SOLUM è un’azienda quotata al KOSPI, specializzata in soluzioni di alimentazione elettrica, tecnologie di visualizzazione ed etichette elettroniche (ESL). L’azienda sviluppa soluzioni di alta qualità che promuovono l’innovazione retail globale e aiutano i retailer a operare in modo più efficiente in un mondo sempre più digitale.

Per maggiori informazioni: www.solum-group.com

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SOLUM Europe GmbH

Jiyoo Hwang

Jiyoo.hwang@solum-group.com





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