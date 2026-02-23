SOLUM presenta “Retail in Sync” a EuroShop 2026 con innovazioni retail integrate

SOLUM (KOSPI: 248070) presenta “Retail in Sync” a EuroShop 2026 , svelando nuove innovazioni nei display retail e soluzioni integrate che connettono tecnologia, operazioni e dati per creare ambienti commerciali più agili e scalabili. Collegando pricing, comunicazione e operazioni di negozio all’interno di un quadro unificato, SOLUM mira a supportare i retailer europei nel miglioramento dell’efficienza, nella creazione di nuovo valore e nell’avanzamento delle iniziative di sostenibilità.

A EuroShop, SOLUM presenterà applicazioni pratiche che combinano tecnologie di display connessi con dati e analytics in ambienti reali di negozio. (imagine: SOLUM)

A EuroShop, SOLUM presenterà applicazioni pratiche che combinano tecnologie di display connessi con dati e analytics in ambienti reali di negozio. Vision AI mostrerà raccomandazioni personalizzate collegate alle etichette elettroniche (ESL), mentre il posizionamento basato su Bluetooth Low Energy (BLE) ridurrà i tempi di picking e migliorerà l’efficienza del fulfilment. Le analisi del traffico supporteranno attivazioni misurabili di retail media e l’automazione basata sull’occupazione ottimizzerà le prestazioni di illuminazione e dei sistemi di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata (HVAC). Insieme, questi casi d’uso dimostrano come i dati e le tecnologie di comunicazione migliorino l’esecuzione operativa nel negozio.

A completamento di ciò, SOLUM introdurrà diversi avanzamenti hardware, tra cui una nuova ESL per congelatori a quattro colori per migliorare la visibilità promozionale negli ambienti a temperatura controllata, una linea e‑paper di grande formato fino a 32 pollici per una comunicazione dinamica ed energeticamente efficiente in negozio e una soluzione di digital signage semi‑outdoor da 55 pollici progettata per vetrine e aree ad alto traffico. Tra queste innovazioni, Newton Core+ si distingue come una soluzione ESL di nuova generazione, progettata per soddisfare le esigenze del retail europeo con design premium, maggiore durabilità e funzionalità avanzate per implementazioni su larga scala.

SOLUM continua inoltre ad ampliare le collaborazioni all’interno dell’ecosistema tecnologico del retail. A EuroShop, l’azienda metterà in evidenza partnership con Competera per l’ottimizzazione dei prezzi basata sull’IA, EWQ per la comunicazione digitale unificata in negozio, Huawei nell’infrastruttura di connettività di nuova generazione, Scheidt & Bachmann per i sistemi energetici nel retail e Simbe per la digitalizzazione degli scaffali basata sull’IA. Queste collaborazioni riflettono un approccio aperto e interoperabile all’integrazione delle tecnologie retail.

«SOLUM ha conquistato la fiducia dei retailer europei grazie alla qualità costante dell’hardware e al nostro approccio collaborativo e orientato al cliente», afferma Daniel Lee, CEO di SOLUM Europe. «Su queste basi abbiamo ampliato le nostre capacità integrando soluzioni e partnership ecosistemiche all’interno di una piattaforma retail unificata. A EuroShop non vediamo l’ora di mostrare ai retailer europei come questo approccio integrato generi valore misurabile e supporti la loro trasformazione a lungo termine.»

SOLUM sarà presente nel Padiglione 6, Stand C58 durante EuroShop 2026 a Düsseldorf.

Informazioni su SOLUM

Fondata nel 2015 in seguito alla scissione da Samsung Electro‑Mechanics, SOLUM è un’azienda quotata al KOSPI, specializzata in soluzioni di alimentazione elettrica, tecnologie di visualizzazione ed etichette elettroniche (ESL). L’azienda sviluppa soluzioni di alta qualità che promuovono l’innovazione retail globale e aiutano i retailer a operare in modo più efficiente in un mondo sempre più digitale.

Per maggiori informazioni: www.solum-group.com

