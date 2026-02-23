Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

SOLUM presenta “Retail in Sync” a EuroShop 2026 con innovazioni retail integrate

AA

SOLUM (KOSPI: 248070) presenta “Retail in Sync” a EuroShop 2026 , svelando nuove innovazioni nei display retail e soluzioni integrate che connettono tecnologia, operazioni e dati per creare ambienti commerciali più agili e scalabili. Collegando pricing, comunicazione e operazioni di negozio all’interno di un quadro unificato, SOLUM mira a supportare i retailer europei nel miglioramento dell’efficienza, nella creazione di nuovo valore e nell’avanzamento delle iniziative di sostenibilità.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260222315781/it/

A EuroShop, SOLUM presenterà applicazioni pratiche che combinano tecnologie di display connessi con dati e analytics in ambienti reali di negozio. (imagine: SOLUM)

A EuroShop, SOLUM presenterà applicazioni pratiche che combinano tecnologie di display connessi con dati e analytics in ambienti reali di negozio. (imagine: SOLUM)

A EuroShop, SOLUM presenterà applicazioni pratiche che combinano tecnologie di display connessi con dati e analytics in ambienti reali di negozio. Vision AI mostrerà raccomandazioni personalizzate collegate alle etichette elettroniche (ESL), mentre il posizionamento basato su Bluetooth Low Energy (BLE) ridurrà i tempi di picking e migliorerà l’efficienza del fulfilment. Le analisi del traffico supporteranno attivazioni misurabili di retail media e l’automazione basata sull’occupazione ottimizzerà le prestazioni di illuminazione e dei sistemi di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata (HVAC). Insieme, questi casi d’uso dimostrano come i dati e le tecnologie di comunicazione migliorino l’esecuzione operativa nel negozio.

A completamento di ciò, SOLUM introdurrà diversi avanzamenti hardware, tra cui una nuova ESL per congelatori a quattro colori per migliorare la visibilità promozionale negli ambienti a temperatura controllata, una linea e‑paper di grande formato fino a 32 pollici per una comunicazione dinamica ed energeticamente efficiente in negozio e una soluzione di digital signage semi‑outdoor da 55 pollici progettata per vetrine e aree ad alto traffico. Tra queste innovazioni, Newton Core+ si distingue come una soluzione ESL di nuova generazione, progettata per soddisfare le esigenze del retail europeo con design premium, maggiore durabilità e funzionalità avanzate per implementazioni su larga scala.

SOLUM continua inoltre ad ampliare le collaborazioni all’interno dell’ecosistema tecnologico del retail. A EuroShop, l’azienda metterà in evidenza partnership con Competera per l’ottimizzazione dei prezzi basata sull’IA, EWQ per la comunicazione digitale unificata in negozio, Huawei nell’infrastruttura di connettività di nuova generazione, Scheidt & Bachmann per i sistemi energetici nel retail e Simbe per la digitalizzazione degli scaffali basata sull’IA. Queste collaborazioni riflettono un approccio aperto e interoperabile all’integrazione delle tecnologie retail.

«SOLUM ha conquistato la fiducia dei retailer europei grazie alla qualità costante dell’hardware e al nostro approccio collaborativo e orientato al cliente», afferma Daniel Lee, CEO di SOLUM Europe. «Su queste basi abbiamo ampliato le nostre capacità integrando soluzioni e partnership ecosistemiche all’interno di una piattaforma retail unificata. A EuroShop non vediamo l’ora di mostrare ai retailer europei come questo approccio integrato generi valore misurabile e supporti la loro trasformazione a lungo termine.»

SOLUM sarà presente nel Padiglione 6, Stand C58 durante EuroShop 2026 a Düsseldorf.

Informazioni su SOLUM

Fondata nel 2015 in seguito alla scissione da Samsung Electro‑Mechanics, SOLUM è un’azienda quotata al KOSPI, specializzata in soluzioni di alimentazione elettrica, tecnologie di visualizzazione ed etichette elettroniche (ESL). L’azienda sviluppa soluzioni di alta qualità che promuovono l’innovazione retail globale e aiutano i retailer a operare in modo più efficiente in un mondo sempre più digitale.

Per maggiori informazioni: www.solum-group.com

Contatto stampa
SOLUM Europe GmbH
Jiyoo Hwang
Jiyoo.hwang@solum-group.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario