SOLUM e Competera ampliano la loro partnership per integrare soluzioni di pricing basate sull’IA con l’esecuzione ESL in tempo reale in tutta Europa

SOLUM (KOSPI: 248070) e Competera hanno annunciato l’ampliamento della loro partnership strategica per collegare ulteriormente l’intelligenza di pricing basata sull’intelligenza artificiale con l’esecuzione in tempo reale delle etichette elettroniche da scaffale (ESL) nelle reti retail europee. L’annuncio segue il forte interesse registrato a EuroShop , dove la soluzione integrata ha attirato notevole attenzione da parte degli operatori del settore.

SOLUM e Competera hanno annunciato l'ampliamento della loro partnership strategica (Immagine: SOLUM)

La collaborazione unisce le soluzioni di pricing basate sull’IA di Competera per il retail enterprise con la piattaforma Newton ESL di SOLUM, consentendo ai retailer di allineare l’ottimizzazione avanzata dei prezzi con una comunicazione sincronizzata a livello di scaffale.

La piattaforma di Competera applica tecniche di machine learning e analisi avanzate per aiutare i retailer a bilanciare competitività e pricing basato sul valore, rafforzare la fedeltà dei clienti, migliorare l’accuratezza dei prezzi e generare risultati sostenibili in termini di ricavi e margini su assortimenti ampi. Grazie all’integrazione tramite API con l’infrastruttura Newton ESL di SOLUM, alimentata dal protocollo Newton ad alta velocità e bassa latenza, le raccomandazioni di prezzo ottimizzate possono essere implementate automaticamente e in modo coerente nei punti vendita.

Questa architettura consente aggiornamenti dei prezzi rapidi e sincronizzati in reti di negozi di grandi dimensioni, garantendo un'esecuzione affidabile delle strategie di pricing basate sui dati.

A EuroShop, i retailer hanno reagito positivamente alla possibilità di collegare direttamente l’intelligenza di pricing con l’esecuzione ESL in tempo reale, riflettendo l’importanza crescente di connettere analisi avanzate con infrastrutture affidabili nel punto vendita. L’interesse emerso durante l’evento ha portato a discussioni approfondite sulle priorità di implementazione e sui percorsi di integrazione. Le due aziende hanno concordato di continuare a collaborare strettamente con i retailer interessati per perfezionare i modelli di implementazione e accelerare la trasformazione del pricing basato sull’IA in Europa.

Alex Halkin, CEO e cofondatore di Competera, ha dichiarato:

“I retailer enterprise cercano sempre più di combinare intelligenza avanzata di pricing con un’esecuzione affidabile in negozio. Ampliare la nostra collaborazione con SOLUM ci permette di portare il pricing basato sull’IA nell’ambiente fisico del negozio, garantendo una strategia implementata in modo coerente e su vasta scala nelle reti retail europee.”

Daniel Lee, CEO di SOLUM Europe, ha aggiunto:

“Un ecosistema retail connesso richiede più delle sole analisi avanzate. Dipende da un’infrastruttura in grado di operare su larga scala. L’allineamento delle soluzioni di pricing basate sull’IA di Competera con la nostra piattaforma Newton ESL rafforza le basi commerciali necessarie per implementare strategie di pricing intelligenti in modo fluido e a livello aziendale.”

Informazioni su SOLUM

Fondata nel 2015 come spin‑off di Samsung Electro‑Mechanics, SOLUM è un’azienda quotata al KOSPI. Si è affermata come leader nelle soluzioni di alimentazione, tecnologie di visualizzazione e etichette elettroniche da scaffale (ESL), guidando l’innovazione nel settore retail globale. Con un forte impegno verso l’innovazione orientata al cliente e la trasformazione sostenibile del settore retail, SOLUM continua a sviluppare soluzioni di alta qualità che aiutano i retailer a operare in modo più efficiente in un mondo sempre più digitale.

https://www.solum-group.com

Informazioni su Competera

Competera supporta i retailer con soluzioni di pricing basate sull’IA e orientate al cliente, offrendo prezzi ottimali con rapidità, precisione e semplicità. Basata sulla Contextual AI proprietaria, la piattaforma analizza continuamente miliardi di combinazioni di prezzo e oltre 20 fattori di domanda — dalla dinamica competitiva al comportamento del cliente a livello iper‑locale — per raccomandare prezzi che massimizzano la redditività e rafforzano la fedeltà dei clienti. Dal 2017, Competera ha ottimizzato oltre 60 miliardi di dollari di ricavi per più di 50 retailer in 18 paesi.

https://competera.ai/

Contatti Media

SOLUM Europe GmbH

Jiyoo Hwang

jiyoo.hwang@solum-group.com

Competera

Olena Wehlisch

olena.wehlisch@competera.ai





