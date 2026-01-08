Sodali & Co annuncia le nomine della leadership esecutiva
Sodali & Co (la "società" o "Sodali"), la principale società di consulenza globale specializzata in mercati dei capitali, è lieta di annunciare quattro nomine per il suo Executive Leadership Team (ELT) sotto la guida del Direttore generale Andrew Benett. Questi ruoli senior recentemente creati rafforzeranno la capacità di Sodali di rispondere alle esigenze che cambiano dei clienti con una suite integrata di servizi di consulenza su azionisti, sostenibilità e comunicazioni strategiche offerti su scala globale.
Le nomine sono le seguenti:
Brett Clegg è stato promosso a Direttore commerciale. In precedenza, Brett è stato Presidente della regione APAC di Sodali, con sede nell'ufficio di Sydney.
Contatti per la stampa
Europa:
Victoria Palmer-Moore
vpm@sodali.com
+44 7725 565 545
Australia/APAC:
Jon Snowball
jon.snowball@sodali.com
+61 477 946 068
Stati Uniti:
Liz Micci
elizabeth.micci@sodali.com
+1 347 675 2883
