Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Sodali & Co annuncia le nomine della leadership esecutiva

AA

Sodali & Co (la "società" o "Sodali"), la principale società di consulenza globale specializzata in mercati dei capitali, è lieta di annunciare quattro nomine per il suo Executive Leadership Team (ELT) sotto la guida del Direttore generale Andrew Benett. Questi ruoli senior recentemente creati rafforzeranno la capacità di Sodali di rispondere alle esigenze che cambiano dei clienti con una suite integrata di servizi di consulenza su azionisti, sostenibilità e comunicazioni strategiche offerti su scala globale.

Le nomine sono le seguenti:

Brett Clegg è stato promosso a Direttore commerciale. In precedenza, Brett è stato Presidente della regione APAC di Sodali, con sede nell'ufficio di Sydney.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatti per la stampa
Europa:
Victoria Palmer-Moore
vpm@sodali.com
+44 7725 565 545

Australia/APAC:
Jon Snowball
jon.snowball@sodali.com
+61 477 946 068

Stati Uniti:
Liz Micci
elizabeth.micci@sodali.com
+1 347 675 2883



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario