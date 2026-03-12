Smiths Detection celebra la vendita del suo 2.000esimo scanner 3D a raggi X HI-SCAN 6040 CTiX

Smiths Detection, un leader globale nel rilevamento delle minacce e nelle soluzioni di screening, oggi annuncia la vendita del suo 2.000 esimo HI-SCAN 6040 CTiX, uno scanner 3D a raggi X leader nel settore con immagini di tomografia computerizzata 3D ad alta risoluzione e capacità intelligenti di rilevamento automatico basato sull'AI.

L'HI-SCAN 6040 CTiX viene installato in oltre 100 aeroporti in Europa, nell'Asia-Pacifico, in Medio Oriente e nelle Americhe. L'esperienza operativa in queste regioni ha dimostrato vantaggi concreti sia per gli aeroporti che per i passeggeri.

