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Smartstream Smart Agents offrono una riduzione del 70% dei tempi di indagine di back-office, a sostegno delle operazioni autonome

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Smartstream, il fornitore di fiducia di soluzioni basate sui dati per gli istituti finanziari e le aziende a livello globale, oggi annuncia che Smart Agents, la sua soluzione di intelligenza artificiale agentica per le operazioni bancarie di back-office sta fornendo un impatto concreto e innovativo, con risultati della fase pilota che indicano una riduzione del 70% nei tempi di indagine per utente, per interruzione.

Mentre l'industria accelera verso un modello operativo service as software (SaS) che permette l'esecuzione di un maggior volume di lavoro grazie alle soluzioni software, Smartstream sta adottando questo approccio con l'AI agentica. I risultati confermano un fondamentale cambiamento in come gli istituti finanziari affrontano la gestione delle eccezioni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Shamira Alidina
Direttore, Dina Communications
Email: shamira@dinacomms.com

Nathan Gee
Responsabile globale del marketing, Smartstream
Email: nathan.gee@smartstream-stp.com

smart.stream /contact



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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