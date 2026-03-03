Smartly annuncia l'integrazione con Amazon DSP per estendere la gestione della creatività intelligente e delle campagne alla TV connessa
Smartly ha annunciato oggi un'integrazione con Amazon DSP che permette ai pubblicitari di estendere le proprie campagne video Smartly all'inventario CTV premium di Amazon, compresi Prime Video e Fire TV, e all'inventario di editori terzi. La nuova integrazione affronta la domanda crescente del mercato mentre accelera l'investimento in CTV, con quasi il 70% degli addetti al marketing 1 che prevedono di aumentare i budget di streaming nel prossimo anno, cercando di ottenere maggiore personalizzazione, agilità e risultati misurabili dalle loro campagne.
