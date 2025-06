Smart Communications semplifica l'archiviazione digitale con il lancio di SmartHUB™

Smart Communications , il fornitore leader di comunicazioni per clienti aziendali cloud-based, ha annunciato oggi la disponibilità di SmartHUB , una nuova soluzione di archiviazione digitale cloud-native progettata per aiutare le aziende a gestire comunicazioni in volumi elevati su larga scala, fornire un semplice accesso a dati archiviati critici e garantire la conformità con le normative di settore in evoluzione, indipendentemente dal settore o dalla regione. SmartHUB è sviluppata partendo alla tecnologia testata ottenuta grazie all'acquisizione da parte di Smart Communications di Joisto, un fornitore leader di archiviazione digitale, nell'aprile 2025, ed è ora completamente integrata nella piattaforma Conversation Cloud™.

