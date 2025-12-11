SLB stringe un accordo di collaborazione per accelerare nuove soluzioni digitali
L'azienda globale specializzata in tecnologie energetiche SLB (NYSE: SLB) ha firmato un accordo di collaborazione strategica con Shell per sviluppare soluzioni digitali e di intelligenza artificiale che promuovono miglioramenti misurabili in termini di prestazioni ed efficienza nelle operazioni a monte per l'azienda e il settore in generale.
The collaboration has the ambition to develop agentic AI-powered solutions that will accelerate and amplify the capabilities of technical experts and decision makers. The aim is to develop and deploy an open data and AI infrastructure that unifies data and workflows across subsurface, well construction and production in a secure digital environment, using SLB’s Lumi™ data and AI platform.
La collaborazione ha l'ambizione di sviluppare soluzioni agentiche basate sull'AI che amplificheranno le capacità degli esperti tecnici e dei responsabili delle decisioni. L'obiettivo è sviluppare e implementare un'infrastrutture open data e AI che unifica dati e flussi di lavoro nel sottosuolo, costruzione di pozzi e produzione in un ambiente digitale sicuro, utilizzando la Lumi™, la piattaforma di dati e AI di SLB .
