Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

SLB stringe un accordo di collaborazione per accelerare nuove soluzioni digitali

AA

L'azienda globale specializzata in tecnologie energetiche SLB (NYSE: SLB) ha firmato un accordo di collaborazione strategica con Shell per sviluppare soluzioni digitali e di intelligenza artificiale che promuovono miglioramenti misurabili in termini di prestazioni ed efficienza nelle operazioni a monte per l'azienda e il settore in generale.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251211239156/it/

The collaboration has the ambition to develop agentic AI-powered solutions that will accelerate and amplify the capabilities of technical experts and decision makers. The aim is to develop and deploy an open data and AI infrastructure that unifies data and workflows across subsurface, well construction and production in a secure digital environment, using SLB’s Lumi™ data and AI platform.

The collaboration has the ambition to develop agentic AI-powered solutions that will accelerate and amplify the capabilities of technical experts and decision makers. The aim is to develop and deploy an open data and AI infrastructure that unifies data and workflows across subsurface, well construction and production in a secure digital environment, using SLB’s Lumi™ data and AI platform.

La collaborazione ha l'ambizione di sviluppare soluzioni agentiche basate sull'AI che amplificheranno le capacità degli esperti tecnici e dei responsabili delle decisioni. L'obiettivo è sviluppare e implementare un'infrastrutture open data e AI che unifica dati e flussi di lavoro nel sottosuolo, costruzione di pozzi e produzione in un ambiente digitale sicuro, utilizzando la Lumi™, la piattaforma di dati e AI di SLB .

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Media
Josh Byerly – SVP, Comunicazioni globali
Moira Duff – Direttore delle Comunicazioni esterne
SLB
Tel: +1 (713) 375-3407
media@slb.com

Investitori
James R. McDonald – SVP, Relazioni con gli investitori e Affari industriali
Joy V. Domingo – Direttore delle Relazioni con gli investitori
SLB
Tel: +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario