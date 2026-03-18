SLB OneSubsea si aggiudica un contratto EPC integrato per lo sviluppo di un giacimento in acque profonde

La società globale di tecnologia in ambito energetico SLB (NYSE: SLB), oggi ha annunciato che la sua joint venture OneSubsea™ si è aggiudicata un contratto di ingegneria, approvvigionamento e costruzione (EPC) integrato da parte di China National Offshore Oil Corporation (CNOOC). Il contratto comprende 20 pozzi e prevede la costruzione di sistemi di produzione sottomarina integrata per lo sviluppo del giacimento sottomarino Kaiping 18-1 nel Mar Cinese Meridionale.

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SLB OneSubsea will deliver standardized subsea production technology that includes dual electric submersible pump (ESP), gas lift and gas injection horizontal trees, manifolds, connectors, and control systems, along with installation and commissioning support.

Il contratto prevede che SLB OneSubsea realizzi tecnologia di produzione sottomarina standardizzata che comprende una pompa elettrica a immersione doppia (ESP), alberi orizzontali con gas lift e iniezioni di gas, collettori, connettori e sistemi di controllo, oltre all'assistenza per l'installazione e la messa in servizio.

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