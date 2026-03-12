Giornale di Brescia
SLB offre un aggiornamento sulle operazioni nel Medio Oriente e una previsione per il primo trimestre

SLB (NYSE: SLB) continua a monitorare da vicino l'evoluzione della situazione in Medio Oriente, adattando le sue operazioni di conseguenza.

La sicurezza e la tutela dei dipendenti di SLB sono la nostra priorità assoluta e la società ha attivato unità di risposta alle crisi a livello locale e regionale che si incontrano giornalmente. I viaggi e gli spostamenti nella regione sono stati sospesi, e la società ha iniziato a smobilitare le operazioni in alcuni Paesi in risposta alle azioni dei clienti per proteggere il personale e le strutture. Queste misure continueranno finché non sarà necessario e l'ambiente non si sarà stabilizzato nella regione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

