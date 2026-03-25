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SLB industrializza l'IA per il settore dell'energia con NVIDIA

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L'azienda globale di tecnologia energetica SLB (NYSE: SLB) ha annunciato oggi un'espansione della propria collaborazione a livello tecnologico con NVIDIA per progettare e distribuire un'infrastruttura IA critica e modelli per il settore energetico.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260324047504/it/

SLB’s technology center in Louisiana: a 3.1 million square-foot facility dedicated to manufacturing for its modular data center business.

SLB’s technology center in Louisiana: a 3.1 million square-foot facility dedicated to manufacturing for its modular data center business.

Il lavoro si concentra su tre elementi strategici:

Progettazione modulare per i data center: SLB fungerà da partner di progettazione modulare per le fabbriche di IA di NVIDIA DSX. Questa strategia modulare, in cui i componenti vengono prodotti offsite, genererà maggiori qualità e affidabilità, riducendo i costi, i vincoli a livello di manodopera e tempi di consegna.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media
Josh Byerly – VP senior per le comunicazioni globali
Moira Duff – Direttrice delle comunicazioni esterne
SLB
Tel: +1 (713) 375-3407
media@slb.com

Contatto per gli investitori
James R. McDonald – VP senior per le relazioni con gli investitori e gli affari industriali
Joy V. Domingo – Direttore delle relazioni con gli investitori
SLB
Tel: +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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