SLB industrializza l'IA per il settore dell'energia con NVIDIA
L'azienda globale di tecnologia energetica SLB (NYSE: SLB) ha annunciato oggi un'espansione della propria collaborazione a livello tecnologico con NVIDIA per progettare e distribuire un'infrastruttura IA critica e modelli per il settore energetico.
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SLB’s technology center in Louisiana: a 3.1 million square-foot facility dedicated to manufacturing for its modular data center business.
Il lavoro si concentra su tre elementi strategici:
Progettazione modulare per i data center: SLB fungerà da partner di progettazione modulare per le fabbriche di IA di NVIDIA DSX. Questa strategia modulare, in cui i componenti vengono prodotti offsite, genererà maggiori qualità e affidabilità, riducendo i costi, i vincoli a livello di manodopera e tempi di consegna.
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