SLB annuncia le date della teleconferenza sui risultati del primo trimestre 2026

SLB (NYSE:SLB) terrà una teleconferenza il 24 aprile 2026 per presentare i risultati finanziari del primo trimestre che si concluderà il 31 marzo 2026.

La teleconferenza inizierà alle 11:00 orario di New York e un comunicato stampa relativo ai risultati verrà rilasciare alle 7:00 orario di New York.

Per accedere alla teleconferenza, chiamarne l’operatore al numero +1 (833) 470-1428 nel Nord America o +1 (404) 975-4839 fuori di tale regione geografica circa 10 minuti prima dell’inizio dell’evento; il codice di accesso è 742955.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260326718652/it/

Investitori

James R. McDonald – SVP, Relazioni con gli investitori e affari industriali

Joy V. Domingo – Direttore, Relazioni con gli investitori

SLB

Tel: +1 (713) 375-3535

investor-relations@slb.com

Media

Josh Byerly – SVP, Comunicazioni

Moira Duff – Direttore, Comunicazioni esterne

SLB

Tel: +1 (713) 375-3407

media@slb.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire