SLB annuncia le date della teleconferenza sui risultati del primo trimestre 2026
SLB (NYSE:SLB) terrà una teleconferenza il 24 aprile 2026 per presentare i risultati finanziari del primo trimestre che si concluderà il 31 marzo 2026.
La teleconferenza inizierà alle 11:00 orario di New York e un comunicato stampa relativo ai risultati verrà rilasciare alle 7:00 orario di New York.
Per accedere alla teleconferenza, chiamarne l’operatore al numero +1 (833) 470-1428 nel Nord America o +1 (404) 975-4839 fuori di tale regione geografica circa 10 minuti prima dell’inizio dell’evento; il codice di accesso è 742955.
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Investitori
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Tel: +1 (713) 375-3535
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Media
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Moira Duff – Direttore, Comunicazioni esterne
SLB
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