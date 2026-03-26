Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

SLB annuncia le date della teleconferenza sui risultati del primo trimestre 2026

AA

SLB (NYSE:SLB) terrà una teleconferenza il 24 aprile 2026 per presentare i risultati finanziari del primo trimestre che si concluderà il 31 marzo 2026.

La teleconferenza inizierà alle 11:00 orario di New York e un comunicato stampa relativo ai risultati verrà rilasciare alle 7:00 orario di New York.

Per accedere alla teleconferenza, chiamarne l’operatore al numero +1 (833) 470-1428 nel Nord America o +1 (404) 975-4839 fuori di tale regione geografica circa 10 minuti prima dell’inizio dell’evento; il codice di accesso è 742955.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Investitori
James R. McDonald – SVP, Relazioni con gli investitori e affari industriali
Joy V. Domingo – Direttore, Relazioni con gli investitori
SLB
Tel: +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

Media
Josh Byerly – SVP, Comunicazioni
Moira Duff – Direttore, Comunicazioni esterne
SLB
Tel: +1 (713) 375-3407
media@slb.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario