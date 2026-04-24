SLB annuncia i risultati finanziari del primo trimestre 2026
SLB (NYSE: SLB) oggi ha annunciato i risultati finanziari per il primo trimestre 2026.
Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260422584739/it/
The exterior of the SLB headquarters in Houston, Texas.
Risultati finanziari del primo trimestre
|(In milioni, eccetto gli importi per azione)
|Trimestre conclusosi
|Variazione
|
31 mar.
|
|
31 dic.
|
|
31 mar.
|
|
Sequenziale
|
|
Su base annua
|
Ricavi
|
$8.721
|
$9.745
|
$8.490
|
-11%
|
|
3%
|Ricavato al lordo delle imposte - su base GAAP
|
$956
|
$943
|
$1.063
|
1%
|
|
-10%
|Margine di ricavato al loro delle imposte - su base GAAP
|
11,0%
|
9,7%
|
12,5%
|
129 bps
|
|
-156 bps
|Ricavato netto attribuibile a SLB - su base GAAP
|
$752
|
$824
|
$797
|
-9%
|
|
-6%
|EPS diluito - su base GAAP
|
$0,50
|
$0,55
|
$0,58
|
-9%
|
|
-14%
|
|
|
|EBITDA rettificato*
|
$1.773
|
$2.331
|
$2.020
|
-24%
|
|
-12%
|Margine di EBITDA rettificato*
|
20,3%
|
23,9%
|
23,8%
|
-358 bps
|
|
-346 bps
|Risultato operativo del segmento al lordo delle imposte*
|
$1.321
|
$1.807
|
$1.556
|
-27%
|
|
-15%
|Margine operativo di settore al lordo delle imposte*
|
15,2%
|
18,5%
|
18,3%
|
-340 bps
|
|
-318 bps
|Ricavato netto attribuibile a SLB, al netto di oneri e crediti*
|
$783
|
$1,179
|
$988
|
-34%
|
|
-21%
|EPS diluito, al netto di oneri e crediti*
|
$0,52
|
$0,78
|
$0,72
|
-33%
|
|
-28%
|
|
|
|
Ricavati per area geografica
|
|
|
|Internazionale
|
$6.471
|
$7.453
|
$6.727
|
-13%
|
|
-4%
|Nord America
|
2.167
|
2.212
|
1.719
|
-2%
|
|
26%
|Altro
|
83
|
80
|
44
|
n/m
|
|
n/m
|
$8.721
|
$9.745
|
$8.490
|
-11%
|
|
3%
|
SLB ha acquisito ChampionX nel terzo trimestre del 2025. I risultati del primo trimestre del 2026 riflettono le attività acquisite di ChampionX, che hanno contribuito con 838 milioni di dollari di ricavi, 199 milioni di dollari di EBITDA rettificato e 149 milioni di dollari di utile operativo di segmento al lordo delle imposte.
|
|
Escludendo l'impatto di tale acquisizione, il fatturato globale di SLB nel primo trimestre del 2026 è diminuito del 7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; il fatturato internazionale nel primo trimestre del 2026 è diminuito del 7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; e il fatturato in Nord America nel primo trimestre del 2026 è diminuito dell'8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
|
|
*Si tratta di indicatori finanziari non GAAP. Per ulteriori dettagli, consultare le sezioni intitolate "Oneri e crediti", "Divisioni" e "Informazioni supplementari".
|
n/m = non significativo
|
(In milioni)
|Trimestre conclusosi
|Variazione
| 31 mar.
2026
| 31 dic.
2025
| 31 mar.
2025
|Sequenziale
|Su base annua
|Ricavi per divisione
|Digitale
|
$640
|
$825
|
$587
|
-22%
|
|
9%
|Prestazioni di giacimenti
|
1.594
|
1.748
|
1.700
|
-9%
|
|
-6%
|Costruzione di pozzi
|
2.797
|
2.949
|
2.977
|
-5%
|
|
-6%
|Sistemi produttivi
|
3.508
|
4.078
|
2.841
|
-14%
|
|
23%
|Tutti gli altri
|
443
|
445
|
562
|
-1%
|
|
-21%
|Eliminazioni
|
(261)
|
(300)
|
(177)
|
n/m
|
|
n/m
|
$8.721
|
$9.745
|
$8.490
|
-11%
|
|
3%
|
|
|
|Risultato operativo del segmento al lordo delle imposte
|
|
|
|Digitale
|
$134
|
$280
|
$125
|
-52%
|
|
8%
|Prestazioni di giacimenti
|
257
|
342
|
282
|
-25%
|
|
-9%
|Costruzione di pozzi
|
424
|
550
|
589
|
-23%
|
|
-28%
|Sistemi produttivi
|
497
|
664
|
471
|
-25%
|
|
6%
|Tutti gli altri
|
113
|
85
|
162
|
33%
|
|
-30%
|Eliminazioni
|
(104)
|
(114)
|
(73)
|
n/m
|
|
n/m
|
$1.321
|
$1.807
|
$1.556
|
-27%
|
|
-15%
|
|
|
|Margine operativo di settore al lordo delle imposte
|
|
|
|Digitale
|
20,9%
|
34,0%
|
21,2%
|
-1.303 bps
|
|
-28 bps
|Prestazioni di giacimenti
|
16,1%
|
19,6%
|
16,6%
|
-348 bps
|
|
-47 bps
|Costruzione di pozzi
|
15,2%
|
18,7%
|
19,8%
|
-350 bps
|
|
-463 bps
|Sistemi produttivi
|
14,2%
|
16,3%
|
16,6%
|
-212 bps
|
|
-240 bps
|Tutti gli altri
|
25,5%
|
19,0%
|
28,8%
|
647 bps
|
|
-331 bps
|Eliminazioni
|
n/m
|
n/m
|
n/m
|
n/m
|
|
n/m
|
15,2%
|
18,5%
|
18,3%
|
-340 bps
|
|
-318 bps
|
|
|
|EBITDA rettificato
|
|
|
|Digitale
|
$167
|
$346
|
$181
|
-52%
|
|
-8%
|Prestazioni di giacimenti
|
369
|
456
|
385
|
-19%
|
|
-4%
|Costruzione di pozzi
|
584
|
719
|
753
|
-19%
|
|
-22%
|Sistemi produttivi
|
648
|
815
|
561
|
-20%
|
|
16%
|Tutti gli altri
|
197
|
170
|
276
|
16%
|
|
-29%
|Eliminazioni
|
(37)
|
(40)
|
(2)
|
n/m
|
|
n/m
|
$1.928
|
$2.466
|
$2.154
|
-22%
|
|
-10%
|Corporate e altri
|
(155)
|
(135)
|
(134)
|
n/m
|
|
n/m
|
$1.773
|
$2.331
|
$2.020
|
-24%
|
|
-12%
|
|
|
|Margine EBITDA rettificato
|
|
|
|Digitale
|
26,1%
|
42,0%
|
30,8%
|
-1.588 bps
|
|
-473 bps
|Prestazioni di giacimenti
|
23,1%
|
26,1%
|
22,7%
|
-297 bps
|
|
47 bps
|Costruzione di pozzi
|
20,9%
|
24,4%
|
25,3%
|
-351 bps
|
|
-440 bps
|Sistemi produttivi
|
18,5%
|
20,0%
|
19,7%
|
-150 bps
|
|
-126 bps
|Tutti gli altri
|
44,4%
|
38,2%
|
49,1%
|
619 bps
|
|
-467 bps
|Eliminazioni
|
n/m
|
n/m
|
n/m
|
n/m
|
|
n/m
|
22,1%
|
25,3%
|
25,4%
|
-319 bps
|
|
-326 bps
|Corporate e altri
|
n/m
|
n/m
|
n/m
|
n/m
|
|
n/m
|
20,3%
|
23,9%
|
23,8%
|
-358 bps
|
|
-346 bps
|
I risultati del primo trimestre 2026 della divisione Sistemi digitali e di produzione riflettono l'attività di ChampionX, che ha contribuito con 32 milioni di dollari al fatturato della divisione Sistemi digitali e con 833 milioni di dollari a quello della divisione Sistemi di produzione. Escludendo l'impatto di questa acquisizione, il fatturato della divisione Sistemi digitali nel primo trimestre 2026 è aumentato del 4% su base annua, mentre quello della divisione Sistemi di produzione è diminuito del 6% su base annua.
n/m = non significativo
Il primo trimestre è stato influenzato dagli sviluppi geopolitici
“È stato un inizio dell'anno difficile, in quanto i disordini diffusi nel Medio Oriente hanno influito sulla nostra attività”, ha dichiarato l'AD di SLB Olivier Le Peuch.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
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Investitori
James R. McDonald — SVP, Relazioni con gli investitori e Affari industriali, SLB
Joy V. Domingo — Direttore delle relazioni con gli investitori, SLB
Tel: +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com
Media
Josh Byerly — SVP, Comunicazioni globali, SLB
Moira Duff — Direttore delle comunicazioni esterne, SLB
Tel: +1 (713) 375-3407
media@slb.com
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