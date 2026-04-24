SLB annuncia i risultati finanziari del primo trimestre 2026

I risultati del primo trimestre 2026 della divisione Sistemi digitali e di produzione riflettono l'attività di ChampionX, che ha contribuito con 32 milioni di dollari al fatturato della divisione Sistemi digitali e con 833 milioni di dollari a quello della divisione Sistemi di produzione. Escludendo l'impatto di questa acquisizione, il fatturato della divisione Sistemi digitali nel primo trimestre 2026 è aumentato del 4% su base annua, mentre quello della divisione Sistemi di produzione è diminuito del 6% su base annua. n/m = non significativo