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SLB annuncia i risultati finanziari del primo trimestre 2026

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SLB (NYSE: SLB) oggi ha annunciato i risultati finanziari per il primo trimestre 2026.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260422584739/it/

The exterior of the SLB headquarters in Houston, Texas.

The exterior of the SLB headquarters in Houston, Texas.

Risultati finanziari del primo trimestre

(In milioni, eccetto gli importi per azione)
Trimestre conclusosi Variazione

31 mar.
2026

 

31 dic.
2025

 

31 mar.
2025

 

Sequenziale

 

Su base annua

Ricavi

$8.721

$9.745

$8.490

-11%

 

3%

Ricavato al lordo delle imposte - su base GAAP

$956

$943

$1.063

1%

 

-10%

Margine di ricavato al loro delle imposte - su base GAAP

11,0%

9,7%

12,5%

129 bps

 

-156 bps

Ricavato netto attribuibile a SLB - su base GAAP

$752

$824

$797

-9%

 

-6%

EPS diluito - su base GAAP

$0,50

$0,55

$0,58

-9%

 

-14%

 

 

 

EBITDA rettificato*

$1.773

$2.331

$2.020

-24%

 

-12%

Margine di EBITDA rettificato*

20,3%

23,9%

23,8%

-358 bps

 

-346 bps

Risultato operativo del segmento al lordo delle imposte*

$1.321

$1.807

$1.556

-27%

 

-15%

Margine operativo di settore al lordo delle imposte*

15,2%

18,5%

18,3%

-340 bps

 

-318 bps

Ricavato netto attribuibile a SLB, al netto di oneri e crediti*

$783

$1,179

$988

-34%

 

-21%

EPS diluito, al netto di oneri e crediti*

$0,52

$0,78

$0,72

-33%

 

-28%

 

 

 

Ricavati per area geografica

 

 

 

Internazionale

$6.471

$7.453

$6.727

-13%

 

-4%

Nord America

2.167

2.212

1.719

-2%

 

26%

Altro

83

80

44

n/m

 

n/m

$8.721

$9.745

$8.490

-11%

 

3%

SLB ha acquisito ChampionX nel terzo trimestre del 2025. I risultati del primo trimestre del 2026 riflettono le attività acquisite di ChampionX, che hanno contribuito con 838 milioni di dollari di ricavi, 199 milioni di dollari di EBITDA rettificato e 149 milioni di dollari di utile operativo di segmento al lordo delle imposte.

 

Escludendo l'impatto di tale acquisizione, il fatturato globale di SLB nel primo trimestre del 2026 è diminuito del 7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; il fatturato internazionale nel primo trimestre del 2026 è diminuito del 7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; e il fatturato in Nord America nel primo trimestre del 2026 è diminuito dell'8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

 

*Si tratta di indicatori finanziari non GAAP. Per ulteriori dettagli, consultare le sezioni intitolate "Oneri e crediti", "Divisioni" e "Informazioni supplementari".

n/m = non significativo

(In milioni)

Trimestre conclusosi Variazione
31 mar.
2026 		31 dic.
2025 		31 mar.
2025 		Sequenziale Su base annua
Ricavi per divisione
Digitale

$640

$825

$587

-22%

 

9%

Prestazioni di giacimenti

1.594

1.748

1.700

-9%

 

-6%

Costruzione di pozzi

2.797

2.949

2.977

-5%

 

-6%

Sistemi produttivi

3.508

4.078

2.841

-14%

 

23%

Tutti gli altri

443

445

562

-1%

 

-21%

Eliminazioni

(261)

(300)

(177)

n/m

 

n/m

$8.721

$9.745

$8.490

-11%

 

3%

 

 

 

Risultato operativo del segmento al lordo delle imposte

 

 

 

Digitale

$134

$280

$125

-52%

 

8%

Prestazioni di giacimenti

257

342

282

-25%

 

-9%

Costruzione di pozzi

424

550

589

-23%

 

-28%

Sistemi produttivi

497

664

471

-25%

 

6%

Tutti gli altri

113

85

162

33%

 

-30%

Eliminazioni

(104)

(114)

(73)

n/m

 

n/m

$1.321

$1.807

$1.556

-27%

 

-15%

 

 

 

Margine operativo di settore al lordo delle imposte

 

 

 

Digitale

20,9%

34,0%

21,2%

-1.303 bps

 

-28 bps

Prestazioni di giacimenti

16,1%

19,6%

16,6%

-348 bps

 

-47 bps

Costruzione di pozzi

15,2%

18,7%

19,8%

-350 bps

 

-463 bps

Sistemi produttivi

14,2%

16,3%

16,6%

-212 bps

 

-240 bps

Tutti gli altri

25,5%

19,0%

28,8%

647 bps

 

-331 bps

Eliminazioni

n/m

n/m

n/m

n/m

 

n/m

15,2%

18,5%

18,3%

-340 bps

 

-318 bps

 

 

 

EBITDA rettificato

 

 

 

Digitale

$167

$346

$181

-52%

 

-8%

Prestazioni di giacimenti

369

456

385

-19%

 

-4%

Costruzione di pozzi

584

719

753

-19%

 

-22%

Sistemi produttivi

648

815

561

-20%

 

16%

Tutti gli altri

197

170

276

16%

 

-29%

Eliminazioni

(37)

(40)

(2)

n/m

 

n/m

$1.928

$2.466

$2.154

-22%

 

-10%

Corporate e altri

(155)

(135)

(134)

n/m

 

n/m

$1.773

$2.331

$2.020

-24%

 

-12%

 

 

 

Margine EBITDA rettificato

 

 

 

Digitale

26,1%

42,0%

30,8%

-1.588 bps

 

-473 bps

Prestazioni di giacimenti

23,1%

26,1%

22,7%

-297 bps

 

47 bps

Costruzione di pozzi

20,9%

24,4%

25,3%

-351 bps

 

-440 bps

Sistemi produttivi

18,5%

20,0%

19,7%

-150 bps

 

-126 bps

Tutti gli altri

44,4%

38,2%

49,1%

619 bps

 

-467 bps

Eliminazioni

n/m

n/m

n/m

n/m

 

n/m

22,1%

25,3%

25,4%

-319 bps

 

-326 bps

Corporate e altri

n/m

n/m

n/m

n/m

 

n/m

20,3%

23,9%

23,8%

-358 bps

 

-346 bps

 

I risultati del primo trimestre 2026 della divisione Sistemi digitali e di produzione riflettono l'attività di ChampionX, che ha contribuito con 32 milioni di dollari al fatturato della divisione Sistemi digitali e con 833 milioni di dollari a quello della divisione Sistemi di produzione. Escludendo l'impatto di questa acquisizione, il fatturato della divisione Sistemi digitali nel primo trimestre 2026 è aumentato del 4% su base annua, mentre quello della divisione Sistemi di produzione è diminuito del 6% su base annua.

 

n/m = non significativo

Il primo trimestre è stato influenzato dagli sviluppi geopolitici

“È stato un inizio dell'anno difficile, in quanto i disordini diffusi nel Medio Oriente hanno influito sulla nostra attività”, ha dichiarato l'AD di SLB Olivier Le Peuch.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Investitori
James R. McDonald — SVP, Relazioni con gli investitori e Affari industriali, SLB
Joy V. Domingo — Direttore delle relazioni con gli investitori, SLB
Tel: +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

Media
Josh Byerly — SVP, Comunicazioni globali, SLB
Moira Duff — Direttore delle comunicazioni esterne, SLB
Tel: +1 (713) 375-3407
media@slb.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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