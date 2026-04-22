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SkySparc rileva Covarius e Uniun

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SkySparc, un fornitore globale di fiducia di soluzioni per la trasformazione digitale per istituti finanziari e di tesoreria, oggi ha annunciato l'acquisizione di Covarius Group Limited (“Covarius”) e Uniun Technology Limited (“Uniun”). L'acquisizione accelera l'espansione europea di SkySparc e approfondisce il suo supporto specializzato per la trasformazione digitale. I termini finanziari non sono stati resi noti.

Covarius e Uniun gestiscono insieme attività complementari che consentono una soluzione di tesoreria più completa ed esauriente. Covarius si specializza nell'implementazione e nell'ottimizzazione dei sistemi di gestione della tesoreria, basandosi su solide collaborazioni e una presenza globale ben consolidata. Uniun aggiunge una piattaforma di integrazione in tempo reale basata su API, incentrata sulla connettività tra ERP e TMS e sulla previsione di cassa, con il sostegno dell'intelligenza artificiale e della scienza dei dati.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Per SkySparc Cathrina Henriksen Cabrera, Responsabile del marketing e delle comunicazioni Tel: +33 6 289 874 24 Email: cathrina.henriksen@skysparc.com

Per Covarius Andrew Marshall, Managing Partner Tel: +44 20 3948 1967 Email: andrew.marshall@covarius.com

Per Uniun Gareth List, CEO Tel: +44 20 3886 0355 Email: gareth.list@uniun.io



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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