Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

SkillOnNet ridefinisce il gioco RNG con il primo lancio al mondo di GAIA Roulette, basata sull'AI

AA

Il brand di intrattenimento globale SkillOnNet ha annunciato il lancio di GAIA Roulette , una nuova esperienza di roulette innovativa alimentata dall'intelligenza artificiale.

Il gioco, ora attivo su PlayUZU Mexico, con piani di espansione nei prossimi mesi in altri mercati su tutta la rete SkillOnNet, abbina l'entusiasmo del gioco RNG e il realismo 3D di un croupier in persona. È il primo host di roulette basato sull'AI al mondo attualmente in uso commerciale.

A differenza dei tradizionali tavoli RNG, GAIA Roulette offre un croupier digitale intelligente e interattivo, personalizzato per ogni giocatore.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Per informazioni per i media:
Nikki Morgan
nikki@gameon.im



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario