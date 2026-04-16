Skild AI rileva l'attività Robotics Automation di Zebra Technologies

Skild AI oggi ha annunciato l'acquisizione dell'attività Robotics Automation di Zebra Technologies, compresa la sua piattaforma di orchestrazione Symmetry Fulfillment.

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Skild Brain, il primo software di intelligenza artificiale omnibodied del settore, progettato per funzionare senza conoscere in anticipo la forma esatta del robot — è in grado di controllare qualsiasi robot, in qualsiasi attività e in qualsiasi ambiente di magazzino. Grazie alla piattaforma di orchestrazione Symmetry di Zebra, collaudata sul campo, dispone ora dell'infrastruttura necessaria per implementare e coordinare intere flotte di robot basati su Skild Brain su scala aziendale.

Da automazione frammentata a intelligenza orchestrata: I robot dei magazzini oggi sono programmati secondo i compiti da svolgere, associati a hardware specifici.

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