Skechers conferma che OG Anunoby entra a far parte del suo team

A conferma delle voci dei fan sulla schiacciata da prima pagina nelle scarpe SKX REIGN™ durante i playoff NBA 2025 del maggio scorso, Skechers annuncia ufficialmente che l'attaccante dei New York Knicks OG Anunoby è entrato a far parte del Team Skechers. Oltre a competere in Skechers da basket, il campione NBA e difensore fuoriclasse apparirà nelle campagne pubblicitarie del brand in tutto il mondo.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20250724510545/it/

New York Knicks forward OG Anunoby is game-ready in Skechers Basketball shoes.

La notizia giunge prima della rappresentanza del brand da parte di Anunoby in un tour europeo di basket con l'altro atleta Skechers Terance Mann dei Brooklyn Nets. Il tour partirà da Belgrado il 26 luglio, seguito da altre tappe a Berlino, Francoforte e Zadar.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250724510545/it/

Contatti per i media:

Jennifer Clay

SKECHERS U.S.A., Inc.

jennc@skechers.com

Marvin Heinz

SKECHERS U.S.A. Deutschland

marvin.heinz@skechers.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire