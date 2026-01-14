Sixth Street raccoglie 3,75 miliardi di euro per il terzo fondo di prestito diretto europeo

Sixth Street, società di investimenti leader a livello globale, ha annunciato oggi il closing finale di Sixth Street Specialty Lending Europe III ("SLE III" o "il Fondo"), al raggiungimento del suo hard cap con 3,75 miliardi di euro in impegni patrimoniali totali. SLE III è il terzo e più grande fondo dedicato di Sixth Street, orientato all'offerta di soluzioni di finanziamento per aziende in tutta Europa. Si prevede che il capitale investibile totale per SLE III sarà di circa 7 miliardi di euro, inclusa la leva finanziaria anticipata.

"Siamo grati ai nostri partner di capitale sul lungo termine per la loro fiducia e per l'impegno nei confronti della nostra strategia, mentre continuiamo a fornire supporto alle aziende europee in qualsiasi momento del loro ciclo di vita, offrendo soluzioni di capitale personalizzate offerte con rapidità e sicurezza", ha dichiarato Michael Griffin, Co-direttore di Sixth Street Global Direct Lending e Direttore di Europe Direct Lending.

