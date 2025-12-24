Giornale di Brescia
Siren ottiene un investimento per lo sviluppo di indagini basate sull'IA per la sicurezza nazionale

Siren , l'azienda attiva in campo investigativo all-in-one, ha annunciato oggi un investimento strategico da parte di Elastic (NYSE: ESTC) , l'azienda che gestisce Elasticsearch. L'investimento approfondisce una partnership decennale tra le due aziende e accelera lo sviluppo della piattaforma gestita dall'IA di Siren, incluso l' assistente IA K9 presentato di recente, utilizzato da enti di sicurezza nazionale, forze dell'ordine e agenzie di lotta ai crimini finanziari di tutto il mondo.

La partnership integra la piattaforma Elasticsearch, che offre funzioni di ricerca in tempo reale, estrazione e rilevamento delle anomalie all'interno di dati strutturati, non strutturati e in streaming, con la tecnologia di intelligence investigativa brevettata di Siren, che riunisce dati provenienti da diverse fonti traducendoli in informazioni comprensibili e verificabili.

