Siren Fusion 2026: La convergenza di persone, tecnologie e idee

Siren oggi ha annunciato Siren Fusion 2026 , il suo primo summit globale che riunisce investigatori senior, leader di sicurezza nazionale e innovatori di intelligenza artificiale per un forum ad alto livello di fiducia sul futuro dell'intelligence investigativa.

Siren Fusion 2026 is the convergence of people, technology and ideas, in Galway, Ireland. An invitation-only summit for global intelligence, national security and investigative leaders.

Fusion si svolgerà a Galway, Irlanda, ed è la convergenza deliberata di persone, tecnologie e idee all'interno di un quadro di sicurezza nazionale. Strutturata come un forum educativo e strategico piuttosto che una tradizionale conferenza, Fusion 2026 si concentra sulle questioni che ora definiscono i piani dell'intelligence e delle forze dell'ordine:

Instabilità geopolitica

Trasformazione investigativa basata sull'IA

Guerra cognitiva e operazioni di influenza

Risoluzione di entità e integrità dei dati su scala

Le realtà operative delle indagini moderne

