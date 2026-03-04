Giornale di Brescia
Siren Fusion 2026: La convergenza di persone, tecnologie e idee

Siren oggi ha annunciato Siren Fusion 2026 , il suo primo summit globale che riunisce investigatori senior, leader di sicurezza nazionale e innovatori di intelligenza artificiale per un forum ad alto livello di fiducia sul futuro dell'intelligence investigativa.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260304086968/it/

Siren Fusion 2026 is the convergence of people, technology and ideas, in Galway, Ireland. An invitation-only summit for global intelligence, national security and investigative leaders.

Fusion si svolgerà a Galway, Irlanda, ed è la convergenza deliberata di persone, tecnologie e idee all'interno di un quadro di sicurezza nazionale. Strutturata come un forum educativo e strategico piuttosto che una tradizionale conferenza, Fusion 2026 si concentra sulle questioni che ora definiscono i piani dell'intelligence e delle forze dell'ordine:

  • Instabilità geopolitica
  • Trasformazione investigativa basata sull'IA
  • Guerra cognitiva e operazioni di influenza
  • Risoluzione di entità e integrità dei dati su scala
  • Le realtà operative delle indagini moderne

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media: media@siren.io



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

