SIRBAI presenta la prima tecnologia autonoma di sciame di droni potenziata dall'intelligenza artificiale in Medio Oriente all'UMEX 2026

SIRBAI ha annunciato oggi il lancio ufficiale della prima tecnologia autonoma di sciame di droni potenziata dall'intelligenza artificiale in Medio Oriente all' UMEX 2026 , una piattaforma espositiva globale dedicata ai sistemi a pilotaggio remoto a e alle funzionalità autonome, segnando così l'ingresso dell'azienda nel settore della tecnologia per la difesa. Progettata per gli aeromobili a pilotaggio remoto (UAS), la piattaforma consente a più droni di operare in modo collaborativo con un elevato grado di autonomia, anche in ambienti complessi e contesi. In qualità di prima azienda della regione a offrire questa funzionalità avanzata, SIRBAI è pronta a ridefinire il campo di battaglia moderno con una tecnologia autonoma innovativa e scalabile, definendo nuovi standard per sistemi di missione resilienti e di facile utilizzo per le moderne operazioni di difesa.

SIRBAI si posiziona sul mercato come leader nelle tecnologie per l'autonomia della difesa e gli sciami intelligenti. Sviluppato da oltre 40 ingegneri specializzati in intelligenza artificiale, autonomia e robotica, SIRBAI si basa su ricerche avanzate condotte ad Abu Dhabi, tra cui le competenze sviluppate dal Technology Innovation Institute (TII) . La missione di SIRBAI è quella di supportare le nazioni nello sviluppo di sistemi di difesa sicuri e resilienti attraverso una tecnologia pratica e autonoma basata sull'intelligenza artificiale. Il suo modello incentrato sul software e lo stack tecnologico completamente sviluppato internamente consentono un rapido sviluppo delle funzionalità, un elevato livello di sicurezza e flessibilità operativa in tutti gli ambienti di implementazione.

La dott.ssa Najwa Aaraj, CEO del TII, ha dichiarato: "Il lancio della tecnologia dello sciame di nuova generazione di SIRBAI segna una tappa importante per l'ecosistema tecnologico della difesa nella regione. Combinando l'intelligenza artificiale avanzata con le operazioni autonome dei droni, SIRBAI sta definendo un nuovo punto di riferimento per i sistemi di missione resilienti e incentrati sull'operatore. Il TII è orgoglioso di sostenere questo risultato, che riflette il nostro impegno comune nel fornire tecnologie avanzate che rafforzano la sicurezza nazionale e migliorano le capacità di difesa a livello globale".

Il lancio introduce un approccio scalabile e intuitivo alle operazioni di sciame autonome, supportando missioni di difesa che vanno dalla sorveglianza e protezione alla collaborazione avanzata tra veicoli a pilotaggio umano e remoto. Integrando la pianificazione delle missioni guidata dall'intelligenza artificiale, il processo decisionale condiviso e il coordinamento in tempo reale, la piattaforma SIRBAI riduce il carico di lavoro degli operatori migliorando al contempo l'efficacia e la resilienza delle missioni. Il sistema modulare end-to-end consolida la pianificazione delle missioni, il comando e l'esecuzione dello sciame in un'unica piattaforma, accelerando i cicli decisionali e consentendo un controllo efficiente delle flotte di droni con un carico cognitivo inferiore.

Il dott. Dario Albani, CTO di SIRBAI, ha dichiarato: "SIRBAI colma il divario tra l'intento umano e l'esecuzione di missioni autonome, consentendo un coordinamento perfetto tra sistemi a pilotaggio umano e remoto. La nostra piattaforma garantisce un'autonomia resiliente, un flusso continuo di informazioni e una risposta tempestiva in ambienti in rapida evoluzione e particolarmente esigenti. Mantenendo gli operatori e le risorse autonome interconnessi e collaborativi, SIRBAI offre l'affidabilità e il vantaggio operativo necessari per le missioni moderne".

Progettata per garantire un impatto operativo e una scalabilità orientata al futuro, la tecnologia di SIRBAI si integra perfettamente in un'ampia gamma di piattaforme, dai droni tattici compatti agli avanzati aeromobili da combattimento a pilotaggio remoto (UCAV). Progettato per ambienti contesi e privi di copertura GPS, il sistema utilizza una navigazione resiliente per sostenere operazioni coordinate in gruppo in condizioni di interferenza o connettività compromessa, mantenendo al contempo la supervisione dell'operatore quando necessario.

