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Sintavia accelera la progettazione degli scambiatori di calore di prossima generazione alimentati da NVIDIA

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Sintavia, LLC, il produttore leader mondiale di componenti aerospaziali completamente digitali, ha annunciato oggi di aver integrato RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition di NVIDIA per progettare, simulare e convalidare uno scambiatore di calore aerospaziale complesso in sole due settimane, un processo che in precedenza avrebbe richiesto mesi. Lo scambiatore di calore risultante ha dimostrato una riduzione del 30% del peso e un miglioramento del 20% di efficienza termica per le applicazioni aerospaziali, ed è stato convalidato utilizzando la scansione CT e i test in-house.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260313588955/it/

Scooped version of representative heat exchanger (Source: Sintavia)

Scooped version of representative heat exchanger (Source: Sintavia)

Come parte del progetto, Sintavia ha adottato una strategia basata sulla simulazione, integrando la fluidodinamica computazionale (CFD) nel software Siemens Simcenter™ STAR-CCM+™ e la modellazione implicita in nTop, sfruttando l'architettura di NVIDIA Blackwell per sbloccare prestazioni di livello superiore su quello che tradizionalmente era un carico di lavoro di grandi dimensioni, che richiede un'elevata potenza di calcolo e un'ampia larghezza di banda di memoria.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Sintavia, LLC
Lindsay Lewis
+1 954.474.7800



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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