Business Wire

Simon-Kucher sceglie Navan per modernizzare il programma globale di viaggio

Navan (NASDAQ: NAVN), la piattaforma globale di viaggi e spese aziendali basata sull'AI, oggi ha annunciato di essere stata scelta da Simon-Kucher , la società di consulenza leader mondiale nel settore della crescita commerciale e dei prezzi, come suo partner globale di viaggi. I team di Simon-Kucher ora avranno accesso alla piattaforma di gestione viaggi basata sull'AI di Navan in oltre dodici mercati, tra cui Nordamerica, Europa e regione APAC.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260224676023/it/

“Il nostro lavoro è sempre più globale, e i viaggi rimangono un elemento essenziale per come collaboriamo con i clienti e tra di noi”, ha dichiarato Thomas Wohlan, Direttore di Travel Management in Simon-Kucher.

