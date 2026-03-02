SIMO amplia la strategia dell'abilitazione dei vettori per alimentare l'implementazione dell'accesso wireless fisso aziendale multi-rete resiliente alle interruzioni di alimentazione elettrica

SIMO , un leader nelle soluzioni innovative di connettività mobile, oggi ha annunciato l'espansione della sua strategia di abilitazione dei vettori per alimentare implementazioni dell'accesso wireless fisso (FWA) aziendale per applicazioni sia primarie che di backup. SIMO illustrerà la sua evoluzione ad una piattaforma di abilitazione di vettori che alimenta FWA di grado aziendale al Mobile World Congress 2026, allo stand MediaTek (Hall 3, Stand 3D10).

“Il futuro della FWA aziendale non è una rete unica ma la connettività multi-rete orchestrata in modo intelligente”, ha dichiarato Eric Plam, direttore finanziario di SIMO.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

