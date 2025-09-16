Giornale di Brescia
Signifyd lancia Intelligent Returns per aiutare i retailer a gestire la sfida dell'aumento dei resi

Il fornitore di soluzioni di protezione commerciale Signifyd ha presentato oggi Intelligent Returns , una suite a due soluzioni sviluppata per aiutare i retailer in Regno Unito ed Europa a gestire la complessità e il costo crescenti dei resi.

I consumatori sanno con certezza ciò che si aspettano dai retailer nel Regno Unito e nell'UE, e le normative in materia di diritti dei consumatori avvalorano tali aspettative. Da un sondaggio di Signifyd condotto tra migliaia di acquirenti in Regno Unito, Spagna, Italia e Francia è emerso che per il 77% dei partecipanti le politiche sui resi influiscono fortemente sulla decisione di dove acquistare, mentre l'84% afferma che la facilità di effettuare il reso è fondamentale.

