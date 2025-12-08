Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

SIAL Paris 2026: tutto il mondo alimentare in un unico posto – Un evento imperdibile per i professionisti

AA

Manca meno di un anno alla prossima edizione, ma SIAL Paris si conferma già come appuntamento internazionale strategico per i professionisti del settore del cibo e delle bevande. Con l' 85% degli spazi espositivi già prenotati, la fiera dimostra uno slancio e una capacità di attrazione estremamente forti.

SIAL Paris accoglierà 295.000 professionisti di 200 paesi in un eccezionale spazio espositivo da 280.000 m² che copre tutti i settori del comparto alimentare.

L'innovazione alla base della trasformazione alimentare mondiale

In un contesto caratterizzato da importanti sfide demografiche, ambientali e geopolitiche, SIAL Paris si impone come IL polo in cui l'innovazione guida l'azione, il business e la trasformazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto stampa
Laurine Normand : laurine.normand@comexposium.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario