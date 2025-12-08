SIAL Paris 2026: tutto il mondo alimentare in un unico posto – Un evento imperdibile per i professionisti

Manca meno di un anno alla prossima edizione, ma SIAL Paris si conferma già come appuntamento internazionale strategico per i professionisti del settore del cibo e delle bevande. Con l' 85% degli spazi espositivi già prenotati, la fiera dimostra uno slancio e una capacità di attrazione estremamente forti.

SIAL Paris accoglierà 295.000 professionisti di 200 paesi in un eccezionale spazio espositivo da 280.000 m² che copre tutti i settori del comparto alimentare.

L'innovazione alla base della trasformazione alimentare mondiale

In un contesto caratterizzato da importanti sfide demografiche, ambientali e geopolitiche, SIAL Paris si impone come IL polo in cui l'innovazione guida l'azione, il business e la trasformazione.

