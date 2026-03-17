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SIAL Paris 2026: l'evento che mette in luce e accelera l'attività alimentare globale

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SIAL Paris tornerà a Paris Nord Villepinte dal 17 al 21 ottobre 2026 .
L'edizione 2026 sarà la più ambiziosa nella storia dell'evento, superando l'evento del 2024, che aveva già superato tutti i record e consolidando ulteriormente il suo stato come punto di riferimento globale per l'industria alimentare .
SIAL Paris si posiziona ancora una volta come un potente acceleratore di crescita aziendale, una vetrina ineguagliata per le principali innovazioni e un osservatorio strategico delle tendenze che definiscono il futuro alimentare del mondo.
Con l' 85% degli spazi espositivi già prenotati, fino 8.000 espositori previsti, 295.000 professionisti e oltre 280.000 m² di spazi espositori in 10 settori chiave , SIAL Paris 2026 conferma sia l'eccezionale portata internazionale che il forte impegno delle aziende nell'intera catena del valore alimentare.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Media
Juliette Marzynski
International Marketing Manager
Juliette.marzynski@comexposium.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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