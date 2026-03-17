SIAL Paris 2026: l'evento che mette in luce e accelera l'attività alimentare globale

SIAL Paris tornerà a Paris Nord Villepinte dal 17 al 21 ottobre 2026 .

L'edizione 2026 sarà la più ambiziosa nella storia dell'evento, superando l'evento del 2024, che aveva già superato tutti i record e consolidando ulteriormente il suo stato come punto di riferimento globale per l'industria alimentare .

SIAL Paris si posiziona ancora una volta come un potente acceleratore di crescita aziendale, una vetrina ineguagliata per le principali innovazioni e un osservatorio strategico delle tendenze che definiscono il futuro alimentare del mondo.

Con l' 85% degli spazi espositivi già prenotati, fino 8.000 espositori previsti, 295.000 professionisti e oltre 280.000 m² di spazi espositori in 10 settori chiave , SIAL Paris 2026 conferma sia l'eccezionale portata internazionale che il forte impegno delle aziende nell'intera catena del valore alimentare.

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Juliette Marzynski

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