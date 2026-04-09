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SIAL Network accelera l'espansione globale e rafforza la sua leadership nell'industria alimentare internazionale

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SIAL Network continua a rafforzare la sua posizione di leader globale dedicato al commercio B2B dei generi agroalimentari e all'innovazione alimentare. Da oltre 60 anni, SIAL trasforma l'ecosistema alimentare globale collegando i leader del settore, favorendo l'innovazione e facilitando il commercio tra i continenti.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260408018882/it/

Oggi, SIAL Network raduna oltre 17.000 espositori e più di 700.000 professionisti di tutto il mondo in 12 importanti eventi che abbracciano Africa, Asia, Europa e Nord America.

Il lancio di SIAL Vietnam nel 2026 segna un nuovo traguardo nello sviluppo di SIAL Network. Il Vietnam rappresenta uno dei mercati più dinamici e in più rapida crescita nel Sud-est asiatico, guidato da una forte domanda, una rapida urbanizzazione e flussi commerciali internazionali in aumento.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Maelle Pourre
maelle.pourre@comexposium.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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