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Si è conclusa con successo un'ispezione di routine dell'FDA, senza esiti negativi per Clinilabs

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Clinilabs (“Clinilabs LLC”), un'organizzazione di ricerca a contratto (CRO) leader nel settore, specializzata nello sviluppo di farmaci e dispositivi per il sistema nervoso centrale (SNC), oggi ha annunciato di aver completato con successo un'ispezione condotta dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense, senza alcuna osservazione in merito. Questo risultato sottolinea il costante impegno di Clinilabs negli standard più elevati di conformità normativa, eccellenza operativa e sicurezza nei suoi programmi di ricerca clinica.

“Ogni ispezione dell'FDA è un'opportunità per noi di dimostrare la nostra solida cultura della qualità e sistemi e processi ben progettati”, ha dichiarato Gary Zammit , presidente e CEO di Clinilabs. “Questo risultato riflette la disciplina quotidiana dei nostri team, l'impegno nei confronti dell'integrità dei dati, l'attenzione alla sicurezza dei pazienti e la preparazione normativa in tutti gli studi che sosteniamo”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Informazioni per i media:

Jeanine M. Falinski, MBA
Chief Commercial Officer, Clinilabs
+1 (646) 215‑6454
jfalinski@clinilabs.com

Janice Foley
SCORR Marketing
+1 617-823-5555
janice@scorrmarketing.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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