Si apre in Italia la mostra d'arte “La Strada bianca. Ceramiche da Dehua a Gubbio”, un ponte tra le civiltà attraverso l'arte della ceramica

La cerimonia di apertura della mostra artistica “Blanc de Chine · Porcellana Dehua”: “La Strada bianca. Ceramiche da Dehua a Gubbio” si è tenuta in gran pompa al Museo di Gubbio il 14 novembre scorso. L'evento è stato ospitato congiuntamente dal Governo popolare della Contea di Dehua e dalla Città di Gubbio, organizzato dalla Fondazione Perugia e dal T.H.C. ART MUSEUM, con il sostegno dell'Ufficio culturale dell'Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese nella Repubblica Italiana e dell'Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci. Alla cerimonia hanno partecipato Wu Zhipu, sindaco della Contea di Dehua e Vittorio Fiorucci, sindaco di Gubbio, insieme ad altri illustri ospiti.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251124230785/it/

La cerimonia di apertura.

La cerimonia di apertura si è svolta in un'atmosfera vivace e animata, che ha visto la partecipazione di circa 200 ospiti provenienti da vari settori cinesi e italiani, radunati per assistere a questa festa interculturale. Nello spazio espositivo, oltre 100 oggetti/serie di reperti hanno creato un dialogo affascinante: le ceramiche Dehua, che combinano fascino antico e vitalità contemporanea, hanno dimostrato l'eleganza orientale attraverso la delicata lucentezza del "Blanc de Chine", raffinate tecniche tradizionali e stili innovativi. Le ceramiche italiane, che incarnano il romanticismo e l'esuberanza della penisola apenninica, hanno interpretato l'estetica occidentale con i loro brillanti cromatismi e le texture uniche. I visitatori si sono coinvolti in attente valutazioni delle differenze stilistiche, hanno discusso gli aspetti artistici condivisi e hanno apprezzato la bellezza dell'integrazione culturale grazie a questo dialogo bidirezionale. La mostra resta aperta fino al 27 novembre, dopodiché le opere in ceramica esposte partiranno alla volta di varie città italiane.

Unendo allestimenti fisici e contesto culturale, la mostra ha illustrato l'artigianato e il profondo significato culturale delle ceramiche Dehua. Attraverso spiegazioni e interazioni nell'ambito della mostra, i visitatori italiani hanno ottenuto una maggiore comprensione del "Blanc de Chine" e apprezzato il fascino della tradizione culturale cinese, aiutando ad avvicinare ulteriormente la civiltà cinese e quella occidentale.

La mostra segna una fase significativa da parte della Contea di Dehua per promuovere in tutto il mondo la sua cultura della ceramica. Ha fornito una vetrina internazionale per "Blanc de Chine · Porcellana Dehua", elevandone il riconoscimento mondiale. Utilizzando la porcellana come ponte culturale, la Contea di Dehua approfondisce la comprensione e l'apprezzamento reciproci esistenti tra Cina e Italia nei campi della cultura e dell'arte. La Contea di Dehua getta le basi per la collaborazione diversificata futura, compresa la collaborazione nel settore della ceramica e gli scambi tra artisti, scrivendo un brillante capitolo per l'apprendimento reciproco tra civiltà orientale e occidentale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251124230785/it/

Zhang Jing

thcartmuseum@163.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire