Si apre domani il NAB Show 2026, che riunisce i leader dei media globali per creare il futuro dello storytelling

Il NAB Show 2026 apre le porte sabato 18 aprile, mentre l'area espositiva e le mostre apriranno il 19 aprile , evidenziando le aziende più innovative e riunendo le voci più influenti al mondo nell'ambito dei media, dello spettacolo e della tecnologia per l'evento globale premier del settore.

L'unica piattaforma che riunisce emittenti, aziende mediatiche, creatori di contenuti e innovatori tecnologici su larga scala, il NAB Show continua la sua tradizione centenaria come catalizzatore di innovazione, crescita e ambiente di trattative in un mondo multipiattaforma in rapida evoluzione.

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Matt Raymond

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