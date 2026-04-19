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Si apre domani il NAB Show 2026, che riunisce i leader dei media globali per creare il futuro dello storytelling

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Il NAB Show 2026 apre le porte sabato 18 aprile, mentre l'area espositiva e le mostre apriranno il 19 aprile , evidenziando le aziende più innovative e riunendo le voci più influenti al mondo nell'ambito dei media, dello spettacolo e della tecnologia per l'evento globale premier del settore.

L'unica piattaforma che riunisce emittenti, aziende mediatiche, creatori di contenuti e innovatori tecnologici su larga scala, il NAB Show continua la sua tradizione centenaria come catalizzatore di innovazione, crescita e ambiente di trattative in un mondo multipiattaforma in rapida evoluzione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Matt Raymond
(202) 429-4194
mraymond@nab.org



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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