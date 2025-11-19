Sharjah si afferma come centro globale per l'innovazione medica e la ricerca e lo sviluppo collaborativi

Negli Emirati Arabi Uniti, dove città come Abu Dhabi e Dubai sono costantemente classificate tra le più all'avanguardia al mondo, l'Emirato di Sharjah , capitale culturale e del sapere del Paese, si è decisamente posizionato come centro di eccellenza per la ricerca e l'innovazione nel settore sanitario. Questa trasformazione è guidata principalmente dallo Sharjah Research, Technology and Innovation Park (SPARK), precedentemente SRTIP, SRTI Park.

Questa ambizione è stata dimostrata con forza durante il recente forum " Sharjah Next: Healthcare ", che ha superato il concetto di conferenza tradizionale, evolvendosi in una potente dichiarazione di intenti. Il forum ha riunito una serie di luminari della sanità globale, tra cui il professor Sir Magdi Yacoub , pioniere della chirurgia cardiotoracica, il professor Humaid Obaid Al-Shamsi , uno dei principali oncologi degli Emirati, e il dottor Vladimir Ivkovic della Harvard Medical School .

"Con Sharjah Next: Healthcare , abbiamo creato un palcoscenico globale per il dialogo, la scoperta e la collaborazione", ha commentato Hussain Al Mahmoudi , CEO di SPARK . "Il nostro obiettivo è quello di collegare le competenze internazionali con le opportunità locali, garantendo che l'innovazione a Sharjah si traduca in salute e benessere duraturi per le comunità di tutto il mondo".

Il forum ha rispecchiato la missione principale di SPARK : colmare il divario tra la ricerca di laboratorio innovativa e le applicazioni nel mondo reale. Le sessioni hanno approfondito le frontiere delle neuroscienze, della diagnostica basata sull'intelligenza artificiale, della medicina spaziale e delle biotecnologie, creando una piattaforma di networking unica per accademici, medici, startup e responsabili politici.

Un potente sostegno a questo ecosistema è venuto da Sua Altezza lo Sceicco Dott. Sultan bin Mohammed Al Qasimi , membro del Consiglio Supremo e governatore di Sharjah, che ha annunciato una sovvenzione di 2 milioni di dollari al rivoluzionario progetto "Magdi Yacoub Valve". Questa tecnologia pionieristica, che consente al corpo di un paziente di sviluppare una valvola cardiaca vivente, è un esempio del tipo di ricerca trasformativa che SPARK è progettato per promuovere.

Il modello di SPARK si basa fondamentalmente su un solido quadro di collaborazione a tripla elica tra governo, industria e mondo accademico. Le nuove partnership siglate al forum hanno incluso un protocollo d'intesa con Boehringer Ingelheim per fornire ai ricercatori di SPARK l'accesso alla sua piattaforma di innovazione aperta, " OpnME ", e un accordo di ricerca principale con Aster DM Healthcare per accelerare lo sviluppo di tecnologie mediche e intelligenza artificiale nella diagnostica.

Queste collaborazioni sottolineano una proposta di valore chiave per investitori e ricercatori: SPARK è più di un parco fisico; è un ecosistema integrato che offre strutture come l'hub di prototipazione e produzione SoiLab , un supporto normativo semplificato e l'accesso a partner internazionali e opportunità di finanziamento.

