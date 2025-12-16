Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

SFI Health™ riporta risultati promettenti di uno studio preliminare che valuta l’impatto degli acidi grassi polinsaturi a catena lunga sulle abilità di lettura e scrittura nei bambini.

AA

SFI Health™ EMEA, l'headquarter regionale di SFI Health™, leader mondiale nel settore della salute naturale, è orgogliosa di annunciare la pubblicazione su Biomedicine dei risultati di un nuovo studio, condotto dall'istituto di ricerca italiano “IRCCS Eugenio Medea” dell'associazione “La Nostra Famiglia”, che indaga la correlazione tra gli acidi grassi polinsaturi a catena lunga (LCPUFA) e le capacità di lettura e scrittura.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251126322568/it/

Italian Research Institute "IRCCS Eugenio Medea" of "La Nostra Famiglia".

Italian Research Institute "IRCCS Eugenio Medea" of "La Nostra Famiglia".

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Per maggiori informazioni
Contatto EMEA SFI Health™
Elisabetta Bianchi
indirizzo e-mail: elisabetta.bianchi@sfihealth.com

Contatto La Nostra Famiglia IRCCS Medea
indirizzo e-mail: ufficio.stampa@lanostrafamiglia.it



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario