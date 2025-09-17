Seven2 e HRK LUNIS annunciano un doppio closing coronato dal successo

Seven2, società leader europea di private equity, e HRK LUNIS, uno dei principali gestori patrimoniali indipedenti in Germania, hanno portato a termine con successo sia un'acquisizione della quota di maggioranza di HRK LUNIS da parte di Seven2, annunciata a marzo di quest'anno, sia la fusione con Grossbötzl, Schmitz & Partner, annunciata in aprile. Il processo di approvazione senza problemi costituisce un segnale positivo per il mercato della gestione patrimoniale tedesco e ne sottolinea la stabilità. Con questo doppio closing, gli asset dei clienti di HRK LUNIS in gestione sono aumentati fino a raggiungere circa i 7,5 miliardi di € e il numero di dipendenti è cresciuto fino a 120.

