Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Seven2 e HRK LUNIS annunciano un doppio closing coronato dal successo

AA

Seven2, società leader europea di private equity, e HRK LUNIS, uno dei principali gestori patrimoniali indipedenti in Germania, hanno portato a termine con successo sia un'acquisizione della quota di maggioranza di HRK LUNIS da parte di Seven2, annunciata a marzo di quest'anno, sia la fusione con Grossbötzl, Schmitz & Partner, annunciata in aprile. Il processo di approvazione senza problemi costituisce un segnale positivo per il mercato della gestione patrimoniale tedesco e ne sottolinea la stabilità. Con questo doppio closing, gli asset dei clienti di HRK LUNIS in gestione sono aumentati fino a raggiungere circa i 7,5 miliardi di € e il numero di dipendenti è cresciuto fino a 120.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatti per la stampa
HRK LUNIS - Joachim Spiering
Responsabile delle relazioni con la stampa e con il pubblico
+49 89 21 66 86 56
joachim.spiering@hrklunis.de

Seven2 - Lauren Bardet
Direttrice delle comunicazioni
+33 6 16 32 72 82
lauren.bardet@seven2.eu



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario