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Sette fiere del potere del lifestyle HKTDC potenziano la ricerca e la promozione delle industrie creative di Hong Kong

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L'Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) sta ospitando sette mega eventi, compresa la Hong Kong Gifts & Premium Fair , Home InStyle e Fashion InStyle (27-30 aprile al Hong Kong Convention and Exhibition Centre, HKCEC); la Hong Kong International Printing & Packaging Fair e DeLuxe PrintPack Hong Kong (svoltesi insieme nell'AsiaWorld-Expo); il Hong Kong International Licensing Show e la Asian Licensing Conference (27-29 aprile all'HKCEC). Questi eventi collegano le industrie creative di Hong Kong con la Cina continentale e i mercati globali, rafforzando il ruolo della città come polo creativo regionale.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260415461632/it/

Sette fiere del lifestyle HKTDC

Sette fiere del lifestyle HKTDC

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Informazioni per i media
Dipartimento esposizioni di HKTDC:
Pak Wong
(852) 2240 4062
pakwong@hktdc.org



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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