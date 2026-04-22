Sette fiere del potere del lifestyle HKTDC potenziano la ricerca e la promozione delle industrie creative di Hong Kong

L'Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) sta ospitando sette mega eventi, compresa la Hong Kong Gifts & Premium Fair , Home InStyle e Fashion InStyle (27-30 aprile al Hong Kong Convention and Exhibition Centre, HKCEC); la Hong Kong International Printing & Packaging Fair e DeLuxe PrintPack Hong Kong (svoltesi insieme nell'AsiaWorld-Expo); il Hong Kong International Licensing Show e la Asian Licensing Conference (27-29 aprile all'HKCEC). Questi eventi collegano le industrie creative di Hong Kong con la Cina continentale e i mercati globali, rafforzando il ruolo della città come polo creativo regionale.

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Sette fiere del lifestyle HKTDC

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Dipartimento esposizioni di HKTDC:

Pak Wong

(852) 2240 4062

pakwong@hktdc.org





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