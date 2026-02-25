SETi: un tribunale statunitense dichiara il principio di protezione delle tecnologie brevettate nazionali, vietando permanentemente i prodotti che le violano

Nel febbraio 2026, una corte federale degli Stati Uniti ha stabilito che Laser Components, azienda globale di prodotti ottici di tradizione secolare, aveva violato brevetti di proprietà di Sensor Electronic Technology, Inc. ( SETi ), azienda con sede negli Stati Uniti incentrata su ricerca e sviluppo e produzione di semiconduttori ottici negli ultimi 25 anni. Il tribunale ha ordinato un'ingiunzione permanente, vietando la vendita dei prodotti in violazione di brevetti. La sentenza riguarda non solo la produzione e la vendita dei prodotti che utilizzano la tecnologia in violazione di brevetti, ma si estende anche ai dipendenti e ai dirigenti che hanno collaborato alla violazione o che sono stati coinvolti nella stessa.

Opto-Semiconductor Structure & Applied Patented Technologies (image: SETi)

Seoul Semiconductor Co., Ltd.

Jin (Jinseop Jung)

jjs8732@seoulsemicon.com





